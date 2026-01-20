Hair Care: మంతెన చెప్పిన ఈ చిట్కా వాడితే.. ఊడిన జుట్టు మళ్లీ పెరుగుతుంది..!
Hair Care: ప్రస్తుత కాలంలో జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలు వాడుతున్నారా? వాటి అవసరం లేకుండా కూడా జుట్టు రాలడం తగ్గించుకోవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా కామన్ సమస్య అయిపోయింది. ఒత్తిడితో కూడిన లైఫ్ స్టైల్, కాలుష్యం, సరైన పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల చాలా మంది జుట్టు కోల్పోతున్నారు. అయితే, మందులతో.. ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలతో పని లేకుండా మనం తినే ఆహారంలో చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఊడిపోయిన జుట్టును మళ్లీ పెరిగేలా చేసుకోవచ్చని డాక్టర్ మంతెన సత్య నారాయణ రావు గారు చెబుతున్నారు.మరి, మంతెన చెప్పిన ఏ చిట్కా వాడితే.. జుట్టు రాలడం ఆగి.. మళ్లీ ఒత్తుగా పెరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
మంతెన సత్యనారాయణ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ సోయా గింజలు, మూడు రకాల గింజలతో మొలకలు తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గిపోతుంది.
జుట్టు పెరుగుదలకు సోయా గింజలు...
సోయా గింజల్లో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. వీటిని కనీసం 12 గంటల పాటు నానపెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని పోషకాలు శరీరానికి సులభంగా అందుతాయి. ఈ నానపెట్టిన సోయా గింజలను ఉదయాన్నే ఉడికించుకొని తింటే సరిపోతుంది. పచ్చి సోయా తినకూడదు. సరిగా జీర్ణం కాదు. ఉడికించి మరీ తీసుకోవాలి.
మూడు రకాల మొలకల కలయిక
ఉడికించిన సోయా గింజలతో పాటు మూడు రకాల మొలకలను తీసుకోవడం అత్యంత శ్రేష్ఠం. సాధారణంగా పెసలు, శనగలు, అలసందలు లేదా బొబ్బర్లను మొలకలు వచ్చేలా చేసి వాటిని మీ అల్పాహారంలో చేర్చుకోవాలి. ఈ కాంబినేషన్ శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు , మినరల్స్ను అందిస్తుంది.
జుట్టు పెరుగుదల: ఈ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలడం తక్షణమే అదుపులోకి వస్తుంది. మూలాలు (Hair follicles) బలంగా మారి జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది.అంతేకాదు, ఊడిన జుట్టు మళ్లీ రావడం ప్రారంభమవుతుంది. జుట్టు ఒత్తుగా, నల్లగా మారుతుంది.
బరువు తగ్గడం: ఇందులో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకలి త్వరగా వేయదు. ఇది సహజంగా బరువు తగ్గడానికి (Weight Loss) ఎంతో సహాయపడుతుంది.
గ్యాస్ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే?
చాలా మంది మొలకలు లేదా సోయా తింటే గ్యాస్ వస్తుందని భయపడుతుంటారు. దీనికి మంతెన గారు ఒక ముఖ్యమైన సూచన చేశారు:
నీరు ఎక్కువగా తాగాలి: మొలకలు, సోయా తిన్న తర్వాత రోజంతా తగినంత నీరు తాగుతూ ఉండాలి. నీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగుతుంది. గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తలెత్తవు. కనీసం మల విసర్జన రోజుకి రెండుసార్లు వెళ్లాలి. అప్పుడు ఈ గ్యాస్ సమస్య కూడా ఉండదు.
ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే..
ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ సహజ ఆహారాన్ని మీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకుంటే, కేవలం జుట్టు సమస్యలే కాదు, మీ మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా 3 నుండి 6 నెలల పాటు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.