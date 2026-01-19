సన్నటి గోల్డ్ చైన్, వైట్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండ సింపుల్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
లెటర్ డిజైన్ నల్లపూసల దండలు ఇప్పుడు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. నార్మల్ లాకెట్ కి బదులు భర్త పేరులో మొదటి అక్షరాన్ని లాకెట్ చేయించుకోవచ్చు.
5 గ్రాముల్లో నల్లపూసల దండ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. స్టోన్ పెండెంట్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
రోజూవారీ వాడకానికి ఇలాంటి డిజైన్ నల్లపూసల దండలు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
