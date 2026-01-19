హార్ట్, ఫ్లవర్ షేప్ డిజైన్లలో ఉన్న వెండి కమ్మలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ వెండి కమ్మలు స్కూల్ పిల్లలకు, కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. వీటి ధర కూడా తక్కువే.
సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ వెండి స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. వీటి ధర రూ. 500 లోపే ఉంటుంది.
వైట్, పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సరిపోతాయి.
లీఫ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
