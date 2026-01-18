Telugu

లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Jan 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
గోల్డ్ స్టడ్స్

లైట్ వెయిట్ లో ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. అందంగా ఉంటాయి, ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. 

Image credits: INSTAGRAM
హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

లైట్ వెయిట్ లో హెవీ లుక్ పొందాలంటే ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: Pinterest
చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సరిపోతాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: INSTAGRAM
మీనాకారి గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

మీనాకారి వర్క్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్  వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి అద్భుతమైన ఎంపిక. 2-3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ట్రెండీ డిజైన్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు బెస్ట్ ఆప్షన్. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

డ్రాప్ స్టైల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆఫీస్ లుక్‌కు స్టైలిష్ టచ్ ఇస్తాయి. ఒక గ్రాములో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: INSTAGRAM

