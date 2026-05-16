Gold Jumkhi: 18 క్యారెట్ లో బంగారు జుంకాలు.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే...

18 క్యారెట్ గోల్డ్ మనకు బడ్జెట్ లోనే లభిస్తుంది. ఇవి సంప్రదాయ దుస్తులకు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సూటౌతాయి. నచ్చిన మోడల్ లో చేయించుకోవచ్చు.
ఎవర్ గ్రీన్, డీటెయిల్డ్ లుక్ ఇష్టపడేవారు ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ జుంకాలను చేయించుకోవచ్చు. పైన పువ్వుల డిజైన్, కింద తేలికపాటి వేలాడే బుట్ట ఉంది. ఇది ముఖానికి ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇస్తుంది.
18 క్యారెట్ల బంగారంలో నెమలి డిజైన్తో ఉండే ఝుమ్కీలు రాయల్ లుక్ను అందిస్తాయి. ఇందులో చిన్న పూసలు, వేలాడే డిజైన్ల కలయిక చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. పెళ్లళ్లకు బాగుంటాయి..
మీకు పాతకాలపు రాయల్ లుక్ నచ్చితే, యాంటిక్ ఫినిష్ మీనాకారి జుంకాలను చేయించుకోవచ్చు. దీని మ్యాట్ గోల్డ్ లుక్.. చీరలు, సిల్క్ దుస్తులతో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మీకు సింపుల్గా ఉంటూనే రిచ్ డిజైన్ కావాలంటే, ముత్యాలు వేలాడే ఈ గోల్డ్ ఝుమ్కీలను ట్రై చేయండి. కింద ఉన్న చిన్న ముత్యాలు జుంకీ మరింత గ్రేస్ను ఇస్తాయి.
సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్ డిజైన్ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన జుమ్కాలు ఈ రోజుల్లో ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. దీనిలో బంగారంపై సూక్ష్మమైన నగిషీ, కింద చిన్న వేలాడే ఆకృతులు ఉంటాయి.
బరువైన చెవిపోగులు ఇష్టపడని వారికి ఈ మినీ గోల్డ్ ఝుమ్కీలు చాలా బాగుంటాయి. 18 క్యారెట్ల బంగారంతో చేసిన ఈ చిన్న, తేలికైన జుమ్కీలు రోజువారీ వాడకానికి, ఆఫీస్ లుక్కు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి
మీకు రాయల్ లుక్ నచ్చితే, యాంటిక్ ఫినిష్తో వచ్చే ఇలాంటి జుమ్కీ డిజైన్లను చేయించుకోవచ్చు. దీని మ్యాట్ గోల్డ్ లుక్.. చీరలు, సిల్క్ దుస్తులతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
