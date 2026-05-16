మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయితే 'ఆయిల్-ఫ్రీ' జెల్ మాయిశ్చరైజర్లు వాడాలి. అదే డ్రై స్కిన్ఉ న్నవాళ్లు తేమను అందించే 'రిచ్ క్రీమ్స్' ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
హయలురానిక్ యాసిడ్, సెరమైడ్స్, గ్లిజరిన్ వంటి పదార్థాలు ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ చర్మంలో తేమను లాక్ చేసి, ఎక్కువసేపు హైడ్రేట్గా ఉంచడానికి సాయపడతాయి.
పగటిపూట సూర్యరశ్మి నుంచి రక్షణ ఇచ్చే లైట్ మాయిశ్చరైజర్లు వాడాలి. రాత్రిపూట చర్మాన్ని రిపేర్ చేసే నైట్ క్రీమ్లను ఉపయోగించడం మంచిది.
మీది సెన్సిటివ్ స్కిన్ లేదా అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటే, ఫ్రాగ్రెన్స్-ఫ్రీ హైపోఅలెర్జెనిక్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. లేకపోతే అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
కొత్తగా ప్రొడక్ట్ కొన్నప్పుడు నేరుగా ముఖంపై రాయొద్దు. ముందుగా చెవి లేదా చేతిపై కొద్దిగా రాసి, ఎలాంటి అలర్జీ లేదని నిర్ధారించుకున్నాకే యూజ్ చేయాలి. లేదంటే ముఖంపై దద్దుర్లు వస్తాయి.
ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత చర్మం పూర్తిగా ఆరకముందే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే అది చర్మంలోకి బాగా ఇంకుతుంది.
వాతావరణం, సీజన్లు మారినప్పుడు మీ మాయిశ్చరైజర్ను కూడా మార్చాలి. వేసవిలో తేలికగా ఉండేవి, చలికాలంలో ఎక్కువ పోషణ ఇచ్చే క్రీమ్స్ వాడటం ఉత్తమం.
