Telugu

ఆరోగ్యమైన, మెరిసే చర్మం కావాలంటే మీ మాయిశ్చరైజర్ ను ఇలా ఎంచుకోండి

woman-life May 16 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

ముందు మీ స్కిన్ ఏ టైప్ తెలుసుకోండి

మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయితే 'ఆయిల్-ఫ్రీ' జెల్ మాయిశ్చరైజర్లు వాడాలి. అదే డ్రై స్కిన్ఉ న్నవాళ్లు తేమను అందించే 'రిచ్ క్రీమ్స్' ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.

Image credits: pinterest
Telugu

పదార్థాలు చూసి కొనండి

హయలురానిక్ యాసిడ్, సెరమైడ్స్, గ్లిజరిన్ వంటి పదార్థాలు ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ చర్మంలో తేమను లాక్ చేసి, ఎక్కువసేపు హైడ్రేట్‌గా ఉంచడానికి సాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

పగలు, రాత్రి వేర్వేరుగా వాడాలి

పగటిపూట సూర్యరశ్మి నుంచి రక్షణ ఇచ్చే లైట్ మాయిశ్చరైజర్లు వాడాలి. రాత్రిపూట చర్మాన్ని రిపేర్ చేసే నైట్ క్రీమ్‌లను ఉపయోగించడం మంచిది.

Image credits: gemini ai
Telugu

సెన్సిటివ్ స్కిన్ అయితే మరింత జాగ్రత్త

మీది సెన్సిటివ్ స్కిన్ లేదా అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటే, ఫ్రాగ్రెన్స్-ఫ్రీ హైపోఅలెర్జెనిక్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. లేకపోతే అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: unsplash
Telugu

ప్యాచ్ టెస్ట్ తప్పనిసరి

కొత్తగా ప్రొడక్ట్ కొన్నప్పుడు నేరుగా ముఖంపై రాయొద్దు. ముందుగా చెవి లేదా చేతిపై కొద్దిగా రాసి, ఎలాంటి అలర్జీ లేదని నిర్ధారించుకున్నాకే యూజ్ చేయాలి. లేదంటే ముఖంపై దద్దుర్లు వస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కాస్త తడిగా ఉన్నప్పుడే రాయాలి

ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత చర్మం పూర్తిగా ఆరకముందే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే అది చర్మంలోకి బాగా ఇంకుతుంది.

Image credits: Asianet News
Telugu

కాలాన్ని బట్టి మాయిశ్చరైజర్‌ మార్చాలి

వాతావరణం, సీజన్లు మారినప్పుడు మీ మాయిశ్చరైజర్‌ను కూడా మార్చాలి. వేసవిలో తేలికగా ఉండేవి, చలికాలంలో ఎక్కువ పోషణ ఇచ్చే క్రీమ్స్ వాడటం ఉత్తమం.

Image credits: Asianet News

Gold Jumkhi: 18 క్యారెట్ లో బంగారు జుంకాలు.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే...

Blouse Designs: వెనక్కి తిరిగితే చూపు తిప్పుకోలేరు, స్టైలిష్ బ్లౌజులు

Bandhani Suit: బ్యూటిఫుల్ బాందనీ కుర్తాసెట్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్

Blouse Designs:సింపుల్ చీరలో కూడా స్టైలిష్ గా కనిపించేలా చేసే బ్లౌజులు