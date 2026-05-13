Saree Hack:చీర పర్ఫెక్ట్ గా కట్టుకోవాలా? ఈ ఒక్క ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు

మీరు మొదటిసారి చీర కట్టుకుంటున్నారా? అయితే, పర్ఫెక్ట్ గా చీర కట్టుకోవడానికి ఈ సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు..
మొదటిసారి చీర కట్టేవారు షిఫాన్ లేదా కాటన్ చీరను ఎంచుకోవడం మంచిది. కొందరు కంచిపట్టు/బెనారసీ చీరలను ఎంచుకుంటారు. కానీ ఈ చీరలు చాలా బరువుగా ఉంటాయి, వాటిని మేనేజ్ చేయడం కష్టమవుతుంది.
చీరకు పిన్నులు పెట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లేదంటే చీరను హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమవుతుంది. చీర కట్టుకునేటప్పుడు దాన్ని బాగా పిన్ చేయండి. ఇది మీ లుక్ను నీట్గా కనిపించేలా చేస్తుంది.
మీకు చీర కట్టుకోవడం అలవాటు లేకపోతే, రెడీ-టు-వేర్ చీరను ట్రై చేయొచ్చు. లేదా ముందే కుచ్చిళ్లు పెట్టి ఉంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల చీర కట్టుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది.
చాలామంది మహిళలు పెటికోట్ను పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ పెటికోట్ ఎప్పుడూ చీర ఫిట్టింగ్ను ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. ఫిట్టింగ్గా ఉండే, చీరకు మ్యాచ్ అయ్యే పెటికోట్ ఎంచుకోవాలి
మీరు చీరలో యూనిక్ లుక్ కావాలనుకుంటే, బ్లౌజ్తో కొత్త ప్రయోగాలు చేయండి. స్పాగెట్టీ బ్లౌజ్, షర్ట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ లేదా క్రాప్ టాప్ ధరించడం పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.
చీరతో పాటు ఆభరణాలు కూడా చాలా ముఖ్యం. మీ చీర రంగుకు సరిపోయే ఆభరణాలను ఎంచుకోండి. దీనివల్ల మీరు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా కనిపిస్తారు.
