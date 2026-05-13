Telugu

Saree Hack:చీర పర్ఫెక్ట్ గా కట్టుకోవాలా? ఈ ఒక్క ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు

woman-life May 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Genini Generated
Telugu

చీర కట్టుకోవడానికి సింపుల్ చిట్కాలు

మీరు మొదటిసారి చీర కట్టుకుంటున్నారా? అయితే, పర్ఫెక్ట్ గా చీర కట్టుకోవడానికి ఈ సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.. 

Image credits: Genini Generated
Telugu

లైట్ వెయిట్ చీరను ఎంచుకోండి

మొదటిసారి చీర కట్టేవారు షిఫాన్ లేదా కాటన్ చీరను ఎంచుకోవడం మంచిది. కొందరు కంచిపట్టు/బెనారసీ చీరలను ఎంచుకుంటారు. కానీ ఈ చీరలు చాలా బరువుగా ఉంటాయి, వాటిని మేనేజ్ చేయడం కష్టమవుతుంది.

Image credits: Genini Generated
Telugu

పిన్నులు పెట్టడం మర్చిపోవద్దు

చీరకు పిన్నులు పెట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లేదంటే చీరను హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమవుతుంది. చీర కట్టుకునేటప్పుడు దాన్ని బాగా పిన్ చేయండి. ఇది మీ లుక్‌ను నీట్‌గా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: Genini Generated
Telugu

ప్రీ-ప్లీట్ ట్రై చేయండి

మీకు చీర కట్టుకోవడం అలవాటు లేకపోతే, రెడీ-టు-వేర్ చీరను ట్రై చేయొచ్చు. లేదా ముందే కుచ్చిళ్లు పెట్టి ఉంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల చీర కట్టుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది.

Image credits: Genini Generated
Telugu

పెటికోట్ ఎంపిక

చాలామంది మహిళలు పెటికోట్‌ను పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ పెటికోట్ ఎప్పుడూ చీర ఫిట్టింగ్‌ను ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. ఫిట్టింగ్‌గా ఉండే, చీరకు మ్యాచ్ అయ్యే పెటికోట్ ఎంచుకోవాలి

Image credits: Genini Generated
Telugu

యూనిక్ బ్లౌజ్ ధరించండి

మీరు చీరలో యూనిక్ లుక్ కావాలనుకుంటే, బ్లౌజ్‌తో కొత్త ప్రయోగాలు చేయండి. స్పాగెట్టీ బ్లౌజ్, షర్ట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ లేదా క్రాప్ టాప్ ధరించడం పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.

Image credits: Genini Generated
Telugu

చీరతో పాటు అందమైన ఆభరణాలు

చీరతో పాటు ఆభరణాలు కూడా చాలా ముఖ్యం. మీ చీర రంగుకు సరిపోయే ఆభరణాలను ఎంచుకోండి. దీనివల్ల మీరు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా కనిపిస్తారు.

Image credits: Genini Generated

Hairstyles: రెండు నిమిషాల్లో వేసుకోగల క్యూట్ హెయిర్ స్టైల్స్

Earrings: తక్కువ బడ్జెట్ లో సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ .. డైలీవేర్ కి బెస్ట్

Anklet: స్టోన్ వర్క్ తో పట్టీలు.. పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి

Gold Mangalsutra: 3 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే నల్లపూసల గొలుసులు