Beauty Tips: సపోటా పండు తో మెరిసే అందం, మృదువైన జుట్టు.. ఎలాగో తెలుసా?
Beauty Tips: సపోటా పండు తినడం కాదు, ఈ పండుతో ఫేస్ ప్యాక్, హెయిర్ ప్యాక్ తయారు చేసుకొని వాటిని వాడటం వల్ల మీ ముఖంపై ముడతలు తగ్గడమే కాదు.. జుట్టును అందంగా కూడా మార్చుకోవచ్చు.
Sapota
సపోటా పండును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. ఈ సీజన్ లో మనకు చాలా సులభంగా లభిస్తుంది. రుచికి తియ్యగా ఉండే ఈ పండులో పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పండు చాలా సులభంగా జీర్ణమౌతుంది. దాని అధిక గ్లూకోజ్ కంటెంట్ కారణంగా, సపోటా మనకు శరీరానికి తక్షణ శక్తి అందిస్తుంది. ఎన్నో పోషకాలు, విటమిన్లతో నిండి ఉన్న ఈ పండును ముఖ సౌందర్యం, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి సహాయపడుతుందని మీకు తెలుసా? మరి, ఈ సపోటాను ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు చూద్దాం....
ఫేస్ ని మెరిసేలా చేసే ఫేస్ ప్యాక్...
చలికాలంలో వాతావరణం చాలా పొడిగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా చర్మం నిస్తేజంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు సపోటాతో చేసిన ఫేస్ ప్యాక్ ని వాడి మీ ముఖాన్ని మెరిసేలా చేసుకోవచ్చు.
కావలసినవి:
సపోటా గుజ్జు - 1 టేబుల్ స్పూన్
పాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
శనగపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
వీటన్నింటినీ మెత్తని పేస్టులాగా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్టును మీ ముఖం, మెడకు పూర్తిగా అప్లై చేయాలి. ఈ ప్యాక్ పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత... గోరు వెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనిని రెగ్యులర్ గా వాడటం వల్ల ముఖం అందంగా మెరుస్తూ కనపడుతుంది.
యవ్వనంగా కనిపించాలంటే...
సపోటా గుజ్జులో కొన్ని సహజ పదార్థాలను జోడించి తయారు చేసిన ఫేస్ ప్యాక్ ముఖ ముడతలను తొలగించడంలో, చర్మాన్ని బిగుతుగా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
కావలసినవి:
చిక్పా పురీ - 1 టేబుల్ స్పూన్
రోజ్ వాటర్ (పనీర్) - 1 టీస్పూన్
గంధపు పొడి - 1 టీస్పూన్
ఈ ఫేస్ ప్యాక్ కోసం...గంధపు పొడి , రోజ్ వాటర్ను సపోటా గుజ్జుతో కలిపి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా ఎర్ర చందనం ముడతలను తొలగించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది. ఈ పేస్ట్ ను ముఖం , మెడ ప్రాంతంలో అప్లై చేసి, అది దానంతట అదే ఆరిపోయే వరకు వేచి ఉండండి. ఇది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత, తడి చేతులతో మీ ముఖాన్ని 5 నుండి 6 సార్లు సున్నితంగా మసాజ్ చేసి, ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. ఈ ప్యాక్ ముడతలు పడిన చర్మాన్ని బిగుతుగా చేయడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యానికి సపోటా
జుట్టు రాలడం, చివర్లు చిట్లడం వంటి సాధారణ జుట్టు సమస్యలకు సపోటా చాలా బాగా సహాయపడుతుంది.
గిరజాల జుట్టు
జుట్టు రాలడం తగ్గాలంటే...
జుట్టు రాలడం చికిత్సలో సపోటా గింజల నూనెను సంవత్సరాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కావలసినవి:
సపోటా గింజల నూనె - ఒక కప్పు
నల్ల మిరియాలు - అర టీస్పూన్
సపోటా గింజల పొడి - ఒక టీస్పూన్
తయారీ , ఉపయోగం:
ఒక పాన్ లో, నల్ల మిరియాలు , సపోటా గింజల పొడిని సపోటా గింజల నూనెలో వేసి, మిశ్రమాన్ని అధిక వేడి మీద బాగా వేడి చేయండి. ఈ మిశ్రమం బాగా ఆరిన తర్వాత, జాగ్రత్తగా నూనెను వడకట్టి, చల్లబరిచి, గాజు సీసాలో నిల్వ చేయండి. ఈ నూనెలో ఒక దూదిని ముంచి, తలకు పట్టించి, సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. అరగంట లేదా గంట తర్వాత, షాంపూ వాడకుండా, శనగపిండితో మీ జుట్టును కడగాలి. ఈ నూనెను 15 రోజులకు ఒకసారి వాడటం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.