బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని నెక్లెస్‌లు.. ధర కూడా తక్కువే!

woman-life Dec 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits:PINTEREST
టియర్ డ్రాప్ స్టోన్ డిజైన్

సన్నని చైన్ కి టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ లో స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ చీరలు, లెహంగాలతో చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది.  

Image credits: PINTEREST
హార్ట్ షేప్ డిజైన్

స్టోన్స్ పొదిగిన హెవీ పెండెంట్, హార్ట్ షేప్ లో ముత్యాలు పొదిగి ఉన్న ఈ డిజైన్ నెక్లెస్.. అన్ని వయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది. దీని ధర రూ.300 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: Meesho Website
ఫ్లవర్ డిజైన్

ఫ్లవర్స్, లీఫ్స్ తో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ నెక్లెస్ బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Meesho Website
వైట్ స్టోన్ నెక్లెస్

వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. వైట్ డ్రెస్సులతో మ్యాచ్ చేస్తే మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది. 

Image credits: Meesho Website
హెవీ డిజైన్

హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ నెక్లెస్ మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Meesho Website
గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్

కొత్తదనం కోరుకునే వారికి గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ధర రూ. 500 నుంచి 1000 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: amazon

