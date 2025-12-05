స్టార్, చంద్రవంక లాకెట్ తో ఉన్న సన్నని డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.
సన్నని చైన్ కి టియర్ డ్రాప్ లాకెట్ ఉన్న ఈ చైన్ అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన లాకెట్ తో ఉన్న ఈ చైన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బాగుంటుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి బటర్ ఫ్లై లాకెట్ ఉన్న ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
సైడ్ లో లీఫ్ లాకెట్ అటాచ్ చేసి ఉన్న ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. సింపుల్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
