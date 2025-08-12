Skin Care: యవ్వనంగా కనిపించాలి అంటే.. ఈ నాలుగు తప్పులు చేయకూడదు..!
చాలా మంది మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్, నైట్ స్కిన్ కేర్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. అయితే.. ఈ చర్మ సంరక్షణ ఫాలో అయ్యే సమయంలో కొన్ని పొరపాట్లు అస్సలు చేయకూడదు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
skin care
అందంగా కనిపించాలనే కోరిక అందరిలోనూ ఉంటుంది. దాని కోసం చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. రెగ్యులర్ గా స్కిన్ కేర్ ఫాలో అయ్యే వారు కూడా ఉంటారు. నిజానికి స్కిన్ కేర్ ఫాలో అవ్వడం చాలా మంచి విషయం. దీని వల్ల.. ఎక్కువ కాలం చర్మం యవ్వనంగా కనపడటానికి కారణం అవుతుంది. చాలా మంది మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్, నైట్ స్కిన్ కేర్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. అయితే.. ఈ చర్మ సంరక్షణ ఫాలో అయ్యే సమయంలో కొన్ని పొరపాట్లు అస్సలు చేయకూడదు. మరి ఆ తప్పులేంటో చూద్దాం...
మీ ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోకపోవడం...
చాలా మంది స్కిన్ కేర్ లో భాగంగా ఖరీదైన క్రీములు, ఆయిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు. కానీ, రెగ్యులర్ గా ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడాన్ని మాత్రం మర్చిపోతూ ఉంటారు. చర్మం ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ కనిపించాలి అంటే... ముఖాన్ని డీప్ గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. బయటకు వెళ్లే సమయంలో మేకప్ వేసుకోవడాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అయితే.. ఇంటికి రాగానే ఆ మేకప్ మొత్తం తుడిచేసి.. నీట్ గా ఫేస్ ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. రాత్రి పడకునే ముందు కూడా ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేసినప్పుడే.. చర్మం మెరుస్తూ కనపడుతుంది. మేకప్ తో అలానే పడుకొని నిద్రపోకూడదు. దీని వల్ల స్కిన్ మరింత ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవుతుంది.
మాయిశ్చరైజర్ వాడకం...
మాయిశ్చరైజర్ వాడితే ముఖం జిడ్డు గా మారుతుంది అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారు మాయిశ్చరైజర్ వాడటానికి ఇష్టపడరు. కానీ, అలాంటి పొరపాటు చేయకూడదు. ఎలాంటి స్కిన్ టైప్ ఉన్నవారు అయినా.. కచ్చితంగా మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి. వేసవిలో కూడా వాడాల్సిందే. ప్రతి రోజూ రాసుకోవాలి. స్నానం చేసిన వెంటనే ముఖానికి ఇది రాయకపోతే చర్మం నిర్జీవంగా మారే అవకాశం ఉంది. తేమ లేనట్లు డ్రైగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ముఖంపై ముడతలు చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి.
చర్మ రకాన్ని బట్టి ప్రొడక్ట్స్ వాడటం...
సెలబ్రెటీలు వాడేవి, మార్కెట్లో బాగా పాపులర్ అయినవి కొనేసి రాసేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పొరపాటు చేయకూడదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ప్రొడక్ట్స్ సరిపోతాయి.చర్మ నిపుణుల సలహా తీసుకొని మరీ.. మీ స్కిన్ కి సూట్ అయ్యేవి మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలు తినండి..
మనం ఏది తిన్నా అది మన ఆరోగ్యం, మన జుట్టు , మన చర్మంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి, మీ చర్మంలో తేమను కాపాడుకోవడానికి మీ ఆహారంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను చేర్చుకోండి. అవును, మీరు ప్రాసెస్ చేసిన లేదా జంక్ ఫుడ్ వంటి అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలను తీసుకుంటే , తగినంత నీరు త్రాగకపోతే, ఇవన్నీ మీ చర్మంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. దీని కారణంగా, మీ చర్మం పొడిగా మారుతుంది.