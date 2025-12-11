Telugu

పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. ధర ఎంతో తెలుసా?

woman-life Dec 11 2025
Author: Kavitha G Image Credits:gold_jewellerskj Instagram
Telugu

మీనాకారి పట్టీలు

మీనాకారి పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. రూ.10 వేలలో తీసుకోవచ్చు.  

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

స్టోన్‌వర్క్ పట్టీలు

స్టోన్ వర్క్ ఉన్న ఈ అందమైన పట్టీలు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఫ్యాషన్ కోరుకునే వారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

ఘుంగ్రూ పట్టీలు

కొత్తదనం కోరుకునేవారికి ఘుంగ్రూ పట్టీలు చాలా బాగుంటాయి. అయితే వీటిని ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

పూసల వర్క్ పట్టీలు

పూసల వర్క్ తో ఉన్న ఈ పట్టీల డిజైన్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ డిజైన్ పాదాలకు హెవీ లుక్‌ ఇస్తుంది.

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

జాలర్ పట్టీలు

జాలర్ డిజైన్ పట్టీలు ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. పూసలు, రాళ్ల పనితీరు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెస్తుంది.

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

స్టోన్, పూసల పట్టీలు

స్టోన్స్, పూసలతో ఉన్న ఈ ట్రెండీ పట్టీల డిజైన్‌ అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. రూ. 10వేలలో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gold_jewellerskj Instagram
Telugu

మల్టీకలర్ స్టోన్, పూసల పట్టీలు

మల్టీకలర్ ప్యాటర్న్ పట్టీలు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. పూసలు, రాళ్లతో ఉన్న ఈ అందమైన పట్టీల డిజైన్‌ ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది.

Image credits: gold_jewellerskj Instagram

Hair fall: ఇవి రోజూ తింటే ఒక్క వెంట్రుక కూడా ఊడదు

అర గ్రాములో ముక్కుపుడక.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో!

ట్రెండీ డిజైన్లో లాంగ్ నల్లపూసలదండ.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!

లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ లాకెట్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో