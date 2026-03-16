Instant Golden Glow: ఫేషియల్కు వేలకు వేలకు అవసరం లేదు...ఇది చేస్తే చాలు
Instant Golden Glow: ఇప్పుడంతా పెళ్లిళ్ల సీజన్, శుభకార్యాలు, అందులోనూ ఉగాది సెలబ్రేషన్. అందంగా కనిపించాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. అలాంటప్పుడు చేయగల కొన్ని నేచురల్ బ్యూటీ టిప్స్ ఉపయోగపడతాయి.
ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతో గోల్డెన్ గ్లో
పెళ్లి, ఫంక్షన్, పండుగ...ఏదైనా సరే అందంగా కనిపించాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఫంక్షన్లో స్పెషల్గా కనిపించాలని కోరుకుంటారు. అందుకని ఖరీదైన ఫేస్ ప్యాక్లు, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లు చేస్తూ వేలకు వేలు ఖర్చు పెడతారు. కానీ నిజానికి మన ఇంట్లోనే ఉండే కొన్ని సహజ పదార్థాలతో మంచి గ్లో తీసుకురావొచ్చు.
టమాటాతో నేచురల్ గ్లో
టమాట ముఖానికి డైరెక్ట్ గా రుద్దేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల డ్రై స్కిన్ వాళ్లకు ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. అలాకాకుండా కోకోనట్ వాటర్ గానీ, కోకోనట్ ఆయిల్లో డిప్ చేసి అప్లై చేసుకుంటే విటమిన్ సీ, విటమిన్ ఏ అందుతాయి. ఇది చర్మానికి పోషణ ఇచ్చి నేచురల్ గ్లో తీసుకురావడంలో సహాయపడతాయి. పొద్దున్న, సాయంత్రం అప్లై చేసుకుంటే రిజల్ట్ ఉంటుంది.
క్లెన్జర్లా పొటాటో
బంగాళాదుంప కూడా చర్మానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నేచురల్ క్లెన్సర్లా పనిచేస్తుంది. పొటాటో జ్యూస్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా నూనె కలిపి ముఖానికి అప్లై చేయాలి. కాసేపు అలాగే ఉంచి తర్వాత కడిగేస్తే చర్మం ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది. ఇది స్కిన్ను క్లీన్ చేసి మెరుపు తీసుకురావడంలో సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్తో పెదాలకు నేచురల్ కలర్
చాలా మందికి పెదవులు డార్క్ గా కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వారు బీట్రూట్ జ్యూస్లో కాటన్తో పెదవులపై అప్లై చేయవచ్చు. బీట్రూట్లో ఉన్న నేచురల్ కలర్...పెదాలకు పింక్గా ఉంచుంది. అంతేకాదు పెదవులు హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది.
కొత్తిమీర, పుదీనాతో చర్మం ప్రెష్గా
కొత్తిమీర, పుదీనా వంటి ఆకుకూరలు కూడా చర్మానికి చాలా మంచివి. వీటిని పేస్ట్ చేసి ఫేస్ ప్యాక్లా అప్లై చేస్తే స్కిన్ ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది. చర్మానికి సహజమైన గ్లో రావడంలో ఇవి సహాయపడతాయి. ఉగాది వచ్చేస్తుంది...పండుగపూట సెలబ్రిటీ లుక్తో మురిసిపోతారు.