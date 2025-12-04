Skin Care: చలికాలంలో ముఖంపై మొటిమలు వస్తున్నాయా? ఇవి ట్రై చేయండి..
Skin Care: చలికాలంలో చర్మ సంబంధిత సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ముఖ్యంగా మొటిమల సమస్య మిమ్మల్ని వేధిస్తుందా? అయితే… కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. ముఖాన్ని అందంగా మార్చుకోవచ్చు.
సాధారణంగా, మన చర్మం కింద సేబాషియస్ అనే గ్రంథ్రులు ఉంటాయి. ఇవి సెబమ్ అనే జిడ్డుగల, జారే ద్రవాన్ని స్రవిస్తాయి. ఈ గ్రంథులు శరీరం అంతటా ఉన్నప్పటికీ... ఈ ద్రవం ముఖంపై ఎక్కువగా స్రవిస్తూ ఉంటుంది. ఫలితంగా యుక్త వయసు నుంచే ముఖంపై మొటిమలు వస్తూ ఉంటాయి.
చాలా మంది ఎండాకాలంలో ముఖంపై జిడ్డు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి.. మొటిమలు వస్తాయి అనుకుంటారు. కానీ, చలికి స్కిన్ డ్రైగా మారినా కూడా మొటిమలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి కారణం ఏంటి? మరి, వీటికి చెక్ పెడుతూ... స్కిన్ డ్రైనెస్ తగ్గి... మెరుస్తూ కనపడాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
చలికాలంలో వచ్చే సమస్యలు..
శీతాకాలంలో, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఒత్తిడి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ముఖంపై మొటిమలు కనిపించడం ప్రారంభిస్తాయి. దీనిని నివారించడానికి, మీరు మీ చర్మాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడంలో అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మీరు శీతాకాలంలో మీ ముఖాన్ని క్రమం తప్పకుండా కడుక్కున్నప్పటికీ, తర్వాత క్రీములు వాడకూడదు. ఇవి చర్మాన్ని ఎక్కువగా పొడిబారిస్తాయి. కాబట్టి, రోజ్ వాటర్తో కొద్దిగా గ్లిజరిన్ కలిపి లోషన్ లాగా మీ ముఖంపై అప్లై చేయండి. ఇది ముఖానికి అవసరమైన తేమను అందిస్తుంది.
ముఖానికి ఇవి రాస్తే చాలు....
దోసకాయ రసాన్ని మీ ముఖానికి అప్లై చేసి 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. దీనిలోని పోషకాలు చర్మంలోని జిడ్డును తగ్గిస్తాయి. మొటిమలను నివారిస్తాయి. తరువాత, ముల్తానీ మిట్టి, రోజ్ వాటర్ , గంధపు పేస్ట్ను కలిపి పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. తరువాత, దీన్ని వారానికి రెండుసార్లు మీ ముఖంపై వాడటం వల్ల మీ ముఖంపై మొటిమలు రాకుండా నిరోధించవచ్చు.
ఒక టీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, అర టీస్పూన్ మెంతి పొడి, నిమ్మరసం , కొన్ని చుక్కల తేనె కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ సిద్ధం చేయండి. మొటిమలు , బ్లాక్ హెడ్స్ ఉన్న ప్రదేశాలలో దీన్ని అప్లై చేయండి. రెండు గంటల తర్వాత చల్లటి నీటితో మీ ముఖాన్ని కడుక్కోవడం వల్ల చర్మంపై మొటిమలు రావడం తగ్గుతుంది.
అదేవిధంగా, వేప ఆకులను మెత్తగా చేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి మీ ముఖంపై అప్లై చేయండి. దీని యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు చర్మం నుండి మురికిని తొలగించడంలో , మొటిమలను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడతాయి. చర్మ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కలబంద జెల్ను మీ ముఖంపై రాయండి. దీనితో పాటు, కూరగాయలు, పండ్లు , పెరుగు వంటి పోషకాలు , విటమిన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. మీ చర్మాన్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచడానికి ప్రతిరోజూ కనీసం 2 లీటర్ల నీరు త్రాగాలి.