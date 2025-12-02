Telugu

మహిళల మనసు దోచే మెట్టెలు, అదిరిపోయే డిజైన్లు

woman-life Dec 02 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
Telugu

సాంప్రదాయ డిజైన్స్...

సాంప్రదాయ ఈ మెట్టెలు రోజువారీ వాడకానికి ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు.  ఈ డిజైన్ దృఢంగా ఉండటమే కాకుండా, ధరించినప్పుడు పాదాల అందం పెరుగుతుంది. 

Image credits: Instagram silverwithsabi
Telugu

పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు

పెళ్లిళ్లు, వేడుకల్లో ధరించడానికి అద్భుతమైన మెట్టెలు కావాలంటే, ఇంతకంటే హెవీ లుక్ ఇచ్చేవి మరొకటి ఉండవు. ఈ మెట్టెలు మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: Instagram kstudio.kiara
Telugu

తామర పువ్వు డిజైన్ మెట్టెలు

తామర పువ్వు డిజైన్‌లోని ఈ రకమైన మెట్టెలు ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. మీకు ట్రెండీ డిజైన్ కావాలంటే, ఇలాంటి మెట్టెలను తీసుకోవచ్చు.

Image credits: myntra
Telugu

చతురస్రాకార మెట్టెలు

సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ చతురస్రాకారపు  డిజైన్ మెట్టెలకు ప్రత్యేకమైన, దృఢమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రకమైన మెట్టెలు పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: urbanitii Instagram
Telugu

ఓపెన్ మెట్టెలు

 హుందాగా, సొగసైన లుక్ కావాలంటే, ఈ ఓపెన్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ తెల్ల రాళ్ల మెట్టెలు.. పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: Instagram savagejewelrytt
Telugu

బ్యాండ్ మెట్టెల డిజైన్

ఈ అందమైన బ్యాండ్ మెట్టెల డిజైన్ ధరించడానికే కాదు, చూడటానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ పాదాలకు మినిమల్, సొగసైన లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: mikijewellerydesigns Instagram
Telugu

మినిమల్ మెట్టెల డిజైన్

ఈ అద్భుతమైన మినిమల్ మెట్టెల డిజైన్ చూడటానికే కాదు, ధరించడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలు, గృహిణులు ఎవరైనా దీన్ని ధరించవచ్చు.

Image credits: mikijewellerydesigns Instagram
Telugu

మినిమల్ స్టోన్ మెట్టెలు

ఈ స్టైలిష్ మెట్టెల డిజైన్ ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ డిజైన్ పాదాలకు మెరుపును, అందాన్ని ఇస్తుంది. 3 తెల్ల రాళ్లతో ఉన్న ఈ మెట్టెలు పాదాలను ప్రకాశవంతం చేస్తాయి.

Image credits: tata cliq

ట్రెండింగ్ లో సమంత మెహెందీ డిజైన్స్.. అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఛాయిస్

1 గ్రాములో గోల్డ్ రింగ్స్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో

బీట్‌రూట్‌ రసంలో వీటిని కలిపి రాస్తే.. ముఖం చిటికెలో మెరిసిపోతుంది!

లేటెస్ట్ డిజైన్ వెండి పట్టీలు.. వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ!