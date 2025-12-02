మహిళల మనసు దోచే మెట్టెలు, అదిరిపోయే డిజైన్లు

సాంప్రదాయ ఈ మెట్టెలు రోజువారీ వాడకానికి ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ డిజైన్ దృఢంగా ఉండటమే కాకుండా, ధరించినప్పుడు పాదాల అందం పెరుగుతుంది.
పెళ్లిళ్లు, వేడుకల్లో ధరించడానికి అద్భుతమైన మెట్టెలు కావాలంటే, ఇంతకంటే హెవీ లుక్ ఇచ్చేవి మరొకటి ఉండవు. ఈ మెట్టెలు మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
తామర పువ్వు డిజైన్లోని ఈ రకమైన మెట్టెలు ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. మీకు ట్రెండీ డిజైన్ కావాలంటే, ఇలాంటి మెట్టెలను తీసుకోవచ్చు.
సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ చతురస్రాకారపు డిజైన్ మెట్టెలకు ప్రత్యేకమైన, దృఢమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రకమైన మెట్టెలు పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
హుందాగా, సొగసైన లుక్ కావాలంటే, ఈ ఓపెన్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ తెల్ల రాళ్ల మెట్టెలు.. పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
ఈ అందమైన బ్యాండ్ మెట్టెల డిజైన్ ధరించడానికే కాదు, చూడటానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ పాదాలకు మినిమల్, సొగసైన లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ అద్భుతమైన మినిమల్ మెట్టెల డిజైన్ చూడటానికే కాదు, ధరించడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలు, గృహిణులు ఎవరైనా దీన్ని ధరించవచ్చు.
ఈ స్టైలిష్ మెట్టెల డిజైన్ ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ డిజైన్ పాదాలకు మెరుపును, అందాన్ని ఇస్తుంది. 3 తెల్ల రాళ్లతో ఉన్న ఈ మెట్టెలు పాదాలను ప్రకాశవంతం చేస్తాయి.
