ట్రెండింగ్ లో సమంత మెహెందీ డిజైన్స్.. అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఛాయిస్

ఒక చేతికి ఇలా గుండ్రని మెహెందీ డిజైన్, మరో చేతికి నిండుగా 3డి లేదా ఫ్లోరల్ మెహెందీ పెట్టుకుంటే చేతులు అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇప్పుడు సమంత స్ఫూర్తితో వచ్చిన మెహెందీ చూద్దాం. ఇది చాలా సింపుల్, ఎలిగెంట్ గా ఉంది. ఇందులో గుండ్రని టిక్కీ, అరచేతి వెనుక, వేళ్లపై డిజైన్ ఉంది.
సమంతలా ఇలాంటి గుండ్రని డిజైన్లో నిండుగా ఉండే మెహెందీని ముందు వైపు పెట్టుకోవచ్చు.
గుండ్రని ఫ్లవర్ మెహెందీ తర్వాత, దానికి మరింత అందం, నిండుదనం ఇవ్వడానికి ఇలా బయటి వైపు చుక్కలు పెట్టి డిజైన్ను పూర్తి చేయండి.
మెహెందీలో గుండ్రని ప్యాటర్న్లో ఇలాంటి అందమైన, డీసెంట్ ఫ్లవర్ డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చేతులకు సింపుల్గా ఉంటూనే నిండుగా కనిపిస్తుంది.
సింపుల్, డీసెంట్ బ్రైడల్ మెహెందీ డిజైన్ కావాలంటే, మీరు ఇలాంటి గుండ్రని మెహెందీ డిజైన్ను పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చాలా అందంగా, సింపుల్గా ఉంటుంది.
