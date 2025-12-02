Telugu

ట్రెండింగ్ లో సమంత మెహెందీ డిజైన్స్.. అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఛాయిస్

Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini
సింపుల్ మెహెందీ

ఒక చేతికి ఇలా గుండ్రని మెహెందీ డిజైన్, మరో చేతికి నిండుగా 3డి లేదా ఫ్లోరల్ మెహెందీ పెట్టుకుంటే చేతులు అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Gemini
సమంత రూత్ ప్రభు మెహెందీ

ఇప్పుడు సమంత స్ఫూర్తితో వచ్చిన మెహెందీ చూద్దాం. ఇది చాలా సింపుల్, ఎలిగెంట్ గా ఉంది. ఇందులో గుండ్రని టిక్కీ, అరచేతి వెనుక, వేళ్లపై డిజైన్ ఉంది. 

Image credits: instagram Samantha ruth prabhu
ముందు చేతి మెహెందీ డిజైన్

సమంతలా  ఇలాంటి గుండ్రని డిజైన్‌లో నిండుగా ఉండే మెహెందీని ముందు వైపు పెట్టుకోవచ్చు. 

Image credits: Gemini
డాట్-డాట్ మెహెందీ డిజైన్

గుండ్రని ఫ్లవర్ మెహెందీ తర్వాత, దానికి మరింత అందం, నిండుదనం ఇవ్వడానికి ఇలా బయటి వైపు చుక్కలు పెట్టి డిజైన్‌ను పూర్తి చేయండి.

Image credits: Gemini
గుండ్రని ఫ్లవర్ మెహెందీ

మెహెందీలో గుండ్రని ప్యాటర్న్‌లో ఇలాంటి అందమైన, డీసెంట్ ఫ్లవర్ డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చేతులకు సింపుల్‌గా ఉంటూనే నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Gemini
గుండ్రని మెహెందీ డిజైన్

సింపుల్,  డీసెంట్ బ్రైడల్ మెహెందీ డిజైన్ కావాలంటే, మీరు ఇలాంటి గుండ్రని మెహెందీ డిజైన్‌ను పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చాలా అందంగా, సింపుల్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: Gemini

