Hair Growth: ఈ ఒక్క హెయిర్ మాస్క్ వాడినా చాలు.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా..!
జుట్టు రాలడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. స్త్రీ, పురుషులు ఎవరైనా సరే.. సరైన పోషకాలు తీసుకోకపోతే జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. ప్రోటీన్, రాగి, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, జింక్ , అయోడిన్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరం.
జుట్టు మనకు అందాన్ని తెస్తుంది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే, ప్రతి ఒక్కరూ తమ జుట్టు ఒత్తుగా , అందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ.. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు.. మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో క్రీములు, షాంపూలు, నూనెలు లాంటివి వాడుతుంటారు. అయినా.. ఈ సమస్య తగ్గకపోవచ్చు. కానీ... ఇంట్లో లభించే కొన్ని ఉత్పత్తులతో హెయిర్ మాస్క్ కనుక వాడితే... కచ్చితంగా జుట్టు ఒత్తుగా మారుతుంది. మరి.. ఆ హెయిర్ మాస్క్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడే హెయిర్ ప్యాక్...
మనకు మందార పూలు, మందార ఆకులు చాలా సులభంగా లభిస్తూ ఉంటాయి. ఇవే మందార పూలు, ఆకులతో.. మన జుట్టును అందంగా మెరిసేలా చేస్తుంది. మరి, వీటితో.. హెయిర్ ప్యాక్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం..
హెయిర్ ప్యాక్ తయారు చేసే విధానం...
మీ జుట్టును ఆరోగ్యంగా, వేగంగా మెరిసేలా చేయడానికి మందార పూలు, మందార ఆకులు, బియ్యం నీరు, మెంతులు ఉంటే చాలు. ముందుగా మందార పూలు, ఆకులను శుభ్రంగా నీటితో కడగాలి. ఆ తర్వాత వీటితో పాటు మెంతులు, బియ్యం నీరు అన్నీ కలిపి ఒక గిన్నెలో తీసుకోవాలి. తర్వాత తగినంత నీరు పోసి మరిగించాలి. జిగటగా మారేంత వరకు మరిగించి.. ఆ తర్వాత చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తని పేస్టులా చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు తలపై భాగం నుంచి.. కింద కుదుళ్ల వరకు బాగా పట్టించాలి. అరగంట తర్వాత నీటితో తలను శుభ్రం చేసి.. షాంపూ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ని వారానికి ఒకసారి అయినా.. వాడితే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా.
జుట్టు రాలడానికి కారణాలు:
జుట్టు రాలడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. స్త్రీ, పురుషులు ఎవరైనా సరే.. సరైన పోషకాలు తీసుకోకపోతే జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. ప్రోటీన్, రాగి, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, జింక్ , అయోడిన్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరం. వీటిలో ఏవైనా లోపం ఉంటే, జుట్టు పెరుగుదల ప్రభావితం కావచ్చు. దీని వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. దీనితో పాటు, ఒత్తిడి, హార్మోన్ల సమస్యలు మొదలైన వాటి వల్ల కూడా జుట్టు రాలుతుంది.
చాలా మంది మహిళలు స్నానం చేసి జుట్టును తడిగా ఉంచడం వల్ల , చౌకైన షాంపూలను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు రాలడాన్ని ఎదుర్కొంటారు.
బ్యూటీ సెలూన్లకు తరచుగా వెళ్లడం, బ్లో-డ్రై చేయడం, బ్లీచింగ్ చేయడం , మీ జుట్టుకు రంగు వేయడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలుతుంది. పోషకాలు తక్కువగా ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలుతుంది.