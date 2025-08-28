Hair Growth: జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? ఇదొక్కటి వాడితే చాలు..!
జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడే సహజ పదార్థాలలో మునగాకు చాలా ప్రాముఖ్యత పోషిస్తుంది. మునగ ఆకులు, పండ్లు, పువ్వులు, విత్తనాలు అన్నీ జుట్టు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
ప్రస్తుత కాలంలో జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. పర్యావరణ కాలుష్యం,నీరు, రసాయనాలతో కూడిన ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలడం మొదలౌతుంది. దాని కోసం ఖరీదైన ఉత్పత్తులు వాడేవారు, మందులు,సీరమ్స్ వాడేవారు చాలా మంది ఉంటారు. అవి జుట్టును మరింత డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి.. అలా కాకుండా.. సహజ ఉత్పత్తులు వాడినా కూడా ఈ జుట్టురాలే సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. అలా మన జుట్టును అందంగా, ఒత్తుగా మార్చడంతో పాటు.. జుట్టు రాలడాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
మునగాకు జుట్టుకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది..?
మునగ హెయిర్ ఆయిల్:
ఇందులో ప్రోటీన్ , ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీని కోసం, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనె, 2 టేబుల్ స్పూన్ల షియా , బాదం నూనె, 1 టీస్పూన్ ఆముదం, మునగకాయ పొడి తీసుకోండి. ముందుగా, ఒక గిన్నెలో కొబ్బరి నూనె, షియా, బాదం, ఆముదం నూనె వేసి స్టవ్ మీద మీడియం వేడి మీద వేడి చేయండి. తరువాత, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మునగకాయ పొడి వేసి బాగా కలపండి. ఈ నూనె మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత, దానిని ఒక సీసాలోకి మార్చి, షాంపూ చేయడానికి ముందు వారానికి రెండుసార్లు మీ జుట్టుకు అప్లై చేయండి.
మునగాకు హెయిర్ మాస్క్:
మునగాకు నూనె ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా.. దానిని తలకు బాగా పట్టించిన తర్వాత తలస్నానం చేయడానికి ముందు.. మునగాకు హెయిర్ మాస్క్ ప్రయత్నించాలి. దీని కోసం.. 2 టేబుల్ స్పూన్ల మునగాకు పౌడర్ను 1 టీస్పూన్ కొబ్బరి నూనె లేదా ఒక కప్పు నీటితో కలపండి. దానికి కొద్దిగా కలబంద జెల్ లేదా తేనె వేసి తలపై , జుట్టు మూలాలపై అప్లై చేయండి. మంచి ఫలితాలను చూడటానికి వారానికి రెండుసార్లు ఇలా చేయండి. అరగంట తర్వాత షాంపూ తో తలస్నానం చేసి, కండిషనర్ అప్లై చేస్తే.. మీ జుట్టు అందంగా మారుతుంది.
చుండ్రు సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలంటే...
చాలా మందికి తలలో చెమట చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. దీని వల్ల తలపై అదనపు నూనె వస్తుంది. ఇది దురద, చుండ్రు , దుమ్ము పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇది జుట్టు మూలాలను బలహీనపరుస్తుంది. జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది. దీన్ని వదిలించుకోవడానికి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల మునగకాయ పొడిని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తో కలిపి మాస్క్ లాగా వాడండి. ఈ మాస్క్ ఆయిల్ ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తుంది. చుండ్రు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
జుట్టు పెరుగుదలను పెంచే హెయిర్ ప్యాక్:
హెయిర్ మాస్క్ మీ జుట్టుకు పోషణ, బలాన్ని ఇస్తుంది. మునగకాయ పొడితో కలిపిన తేనె హెయిర్ మాస్క్ జుట్టుకు గొప్ప పరిష్కారం. అర కప్పు తేనె, 1 కప్పు కొబ్బరి నూనెను మునగకాయ పొడితో కలిపి బాగా కలపండి. తరువాత, ఈ మిశ్రమాన్ని మీ జుట్టు అంతటా అప్లై చేసి, మీ తల చుట్టూ ఒక టవల్ చుట్టి, వేడి నీటిలో నానబెట్టండి. 10 నిమిషాల తర్వాత, స్నానం చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సిల్కీగా మెరుస్తుంది.
మునగాకు టీ:
మీరు ఉదయం త్రాగే మునగ టీని మీ జుట్టు కోసం ఉపయోగించవచ్చు. మునగ ఆకులను బాగా మరిగించి, చల్లార్చండి. వాటిని ఒక సీసాలో పోయాలి. దీన్ని మీ జుట్టు , మూలాలకు అప్లై చేయండి. 15-20 నిమిషాల తర్వాత, గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి, అప్పుడు మీ జుట్టు బలంగా, పొడవుగా మెరుస్తూ కనపడుతుంది. ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా ప్రయత్నిస్తుంటే.. మీ జుట్టు రాలడం ఆగడం మాత్రమే కాదు.. అందంగా కూడా మారుతుంది.