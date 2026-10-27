Hair Growth: ఈ మిశ్రమాన్ని రాస్తే చాలు..జుట్టు చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది
Hair Growth: జుట్టు రాలడం, పొడిబారడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఖరీదైన హెయిర్ కేర్ ఉత్పత్తులకు బదులుగా ఇంట్లోనే ఆముదంతో సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేయండి. కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
జుట్టు పొడిబారి నిర్జీవంగా కనిపిస్తోందా? జుట్టుకు మెరుపు తీసుకురావాలని, మృదువుగా మార్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? ఇందుకోసం ఖరీదైన హెయిర్ కేర్ ఉత్పత్తులే వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే అందుబాటులో ఉండే కొన్ని నూనెలతో సింపుల్గా హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా క్యాస్టర్ ఆయిల్తో కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనె కలిపి ఉపయోగిస్తే జుట్టుకు కండిషనింగ్ అందించవచ్చు. మరి ఈ మిశ్రమాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? ఎలా ఉపయోగించాలి?
5 నిమిషాల్లో క్యాస్టర్ ఆయిల్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ తయారీ
క్యాస్టర్ ఆయిల్ను తెలుగులో ఆముదం నూనె అంటారు. ఇది చిక్కగా ఉండటంతో నేరుగా జుట్టుకు అప్లై చేయడం కొందరికి ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. అందుకే మరో నూనెతో కలిపి ఉపయోగించడం సులభమైన పద్ధతి.
తయారు చేసే విధానం:
ముందుగా ఒక శుభ్రమైన గిన్నెలో ఒక టీస్పూన్ ఆముదం తీసుకోవాలి. అందులో సమాన పరిమాణంలో కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనె కలపాలి. రెండూ బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపితే హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ సిద్ధమవుతుంది. దీనిని తయారు చేయడానికి సుమారు ఐదు నిమిషాలు సరిపోతాయి.
జుట్టుకు ఎలా అప్లై చేయాలి?
తయారు చేసుకున్న నూనె మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని జుట్టు పొడవునా అప్లై చేయవచ్చు. తల చర్మానికి అప్లై చేయాలనుకుంటే ముందుగా చిన్న ప్రదేశంలో టెస్ట్ చేయండి. మీ జుట్టు పొడిబారిన భాగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి.
నూనెను ఎంతసేపు ఉంచాలనేది మీ జుట్టు స్వభావం, చర్మం సున్నితత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మొదటిసారి ఉపయోగిస్తుంటే తక్కువ సమయం ఉంచి, అసౌకర్యం లేకపోతే తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి ఉపయోగించవచ్చు. ఆ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే...ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడానికి ఐదు నిమిషాలు సరిపోతుంది.
జుట్టుకు క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు?
ఆముదంలో రిసినోలిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నూనె చిక్కగా ఉండటంతో జుట్టుకు తేమ అందించినట్లు అనిపిస్తుంది. జుట్టు పొడిబారినప్పుడు దాన్ని మృదువుగా, మెరుస్తున్నట్లు కనిపించేలా చేయడంలో నూనెలు కొంతవరకు సహాయపడతాయి. జుట్టు సంరక్షణలో దీన్ని కండిషనింగ్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు రాలడం ఎక్కువగా ఉంటే లేదా తల చర్మంపై సమస్యలు ఉంటే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
క్యాస్టర్ ఆయిల్తో ఏ నూనె కలిపితే మంచిది?
కొబ్బరి నూనె: జుట్టు పొడిబారినప్పుడు కొబ్బరి నూనెను ఆముదంతో కలిపి ఉపయోగించవచ్చు. కొబ్బరి నూనె జుట్టు ప్రోటీన్ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అందుకే తలస్నానానికి ముందు ఉపయోగించే హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో ఇది ఒక ఎంపిక.
బాదం నూనె: జుట్టుకు మృదుత్వం కావాలనుకునేవారు ఆముదంతో బాదం నూనె కలిపి ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయాలి.
జొజోబా ఆయిల్: క్యాస్టర్ ఆయిల్ చిక్కదనం ఎక్కువగా అనిపిస్తే జొజోబా ఆయిల్ను ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది తేలికైన అనుభూతిని అందించవచ్చు.
ఆర్గాన్ ఆయిల్: జుట్టుకు మెరుపు, మృదుత్వం కావాలనుకునేవారు ఆర్గాన్ ఆయిల్ను కూడా పరిశీలించవచ్చు. అయితే ఏ నూనె అయినా అందరికీ ఒకే విధంగా పనిచేయదు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
ఆముదాన్ని ఉపయోగించే ముందు చర్మంపై ఎక్కడైనా పరీక్షించండి. దురద, ఎరుపు, మంట లేదా వాపు కనిపిస్తే వెంటనే కడిగేసి మళ్లీ ఉపయోగించవద్దు. నూనెను కళ్లలో పడకుండా జాగ్రత్తపడాలి. తల చర్మం సున్నితంగా ఉన్నవారు, చుండ్రు లేదా ఇతర సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి. ఆముదం గింజల నుంచి ఐదు నిమిషాల్లో ఇంట్లోనే స్వచ్ఛమైన క్యాస్టర్ ఆయిల్ తయారు చేయడం సాధ్యం కాదు. ఆ గింజల్లో ప్రమాదకరమైన రిసిన్ అనే విషపదార్థం ఉంటుంది. అందువల్ల గింజలను ఇంట్లో ప్రాసెస్ చేసి నూనె తీసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. మార్కెట్లో లభించే నాణ్యమైన, సిద్ధంగా ఉన్న క్యాస్టర్ ఆయిల్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఆముదానికి కొబ్బరి నూనె లేదా మరో తగిన నూనె కలిపి ఐదు నిమిషాల్లో హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.