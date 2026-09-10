Bangles: చేతుల అందాన్ని పెంచే స్టోన్ బ్యాంగిల్స్.. ఎంత బాగున్నాయో

విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ లో ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిజైన్లు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. వీటిలో.. గాజులు, బ్రేస్ లెట్ డిజైన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
సింపుల్గా ఉండాలనుకుంటే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇందులో మీరు రెండు గాజుల సెట్ తీసుకోవచ్చు. మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా ట్రై చేయచ్చు.
మీరు స్టోన్ వర్క్ ఉన్న విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ కూడా కొని వేసుకోవచ్చు. ఈ గాజులు ధరిస్తే చేతులు మరింత ప్రకాశవంతంగా, అందంగా కనిపిస్తాయి.
హ్యాంగింగ్ చార్మ్ విగ్లీ బ్రేస్లెట్ను బంగారంలో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ తరహా బ్రేస్లెట్లు చాలా స్టైలిష్గా ఉంటాయి.
స్టోన్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ ధరించి మీ లుక్ను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. రంగు రంగు స్టోన్స్ తో చేతులకు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.
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