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Bangles: చేతుల అందాన్ని పెంచే స్టోన్ బ్యాంగిల్స్.. ఎంత బాగున్నాయో

woman-life Sep 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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విగ్లీ బ్యాంగిల్ డిజైన్స్..

విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ లో ఎన్నో  రకాల స్పెషల్ డిజైన్లు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.  వీటిలో.. గాజులు, బ్రేస్ లెట్ డిజైన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.   చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

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గోల్డ్ ప్లేటెడ్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్

సింపుల్‌గా ఉండాలనుకుంటే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇందులో మీరు రెండు గాజుల సెట్ తీసుకోవచ్చు. మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా ట్రై చేయచ్చు.

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స్టోన్ వర్క్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్

మీరు స్టోన్ వర్క్ ఉన్న విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ కూడా కొని వేసుకోవచ్చు. ఈ గాజులు ధరిస్తే చేతులు మరింత ప్రకాశవంతంగా, అందంగా కనిపిస్తాయి.

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హ్యాంగింగ్ చార్మ్ విగ్లీ బ్రేస్‌లెట్

హ్యాంగింగ్ చార్మ్ విగ్లీ బ్రేస్‌లెట్‌ను బంగారంలో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ తరహా బ్రేస్‌లెట్లు చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి.

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స్టోన్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్

స్టోన్ విగ్లీ బ్యాంగిల్స్ ధరించి మీ లుక్‌ను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. రంగు రంగు స్టోన్స్ తో చేతులకు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.

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