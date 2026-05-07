Salt Astrology: భోజనం మధ్యలో ఎవరినైనా ఉప్పు అడుగుతున్నారా? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Salt Astrology: కూరలో ఉప్పు తక్కువైందని, పెరుగు అన్నంలో ఉప్పు కావాలి అంటూ.. భోజనం మధ్యలో ఉప్పు కావాలని అడుగుతున్నారా? దీని వల్ల కుటుంబంలో సమస్యలు వస్తాయని మీకు తెలుసా?
మనం చేసే చిన్న చిన్న పనులు కూడా పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా జోతిష్యం, వాస్తు ప్రకారం మనం చేసే పనులు మన జీవితాన్ని మార్చేస్తాయి. మనం రోజూ వంటలో ఉపయోగించే ఉప్పు... ఊహించని సమస్యలను తీసుకువస్తుంది. చాలా మంది భోజనం చేసే సమయంలో కూరలో ఉప్పు తక్కువైందని ఉప్పు అడుగుతారు. కానీ, ఇలా భోజనం చేస్తుండగా ఉప్పు అడిగే మీ అలవాటు మీ జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తుందని జోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది.
ఉప్పు, గ్రహాలకు ఉన్న అనుబంధం...
ప్రాచీన కాలం నుండి ఉప్పును కేవలం ఒక రుచిని అందించే పదార్థంగా మాత్రమే కాకుండా, శక్తి, గ్రహాలతో దగ్గరి సంబంధం ఉంది. దీనికి మనస్సు, శ్రేయస్సు, అదృష్టంతో కూడా సంబంధం ఉంది. ఉప్పుకు చంద్రుడు, శుక్ర, రాహు గ్రహాలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. చంద్రుడు మనసు, భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తాడు. శుక్రుడు సంతోషం, డబ్బు, జీవనశైలికి సంబంధించిన వాడిగా పరిగణిస్తారు. రాహువు గందరగోళానికీ ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఉప్పు విషయంలో బ్యాలెన్స్ పాటించాలని జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భోజనం చేసేటప్పుడు ఉప్పు అడిగితే ఏమౌతుంది?
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, భోజనం చేసేటప్పుడు ఉప్పు అడిగేవారు చంచలంగా ఉంటారు. ఇది కేవలం ఒక అలవాటు మాత్రమే కాదు, అసంతృప్తికి సంకేతం. ఇలా ఉప్పు అడిగేవారి జాతకంలో చంద్రుడు వీక్ గా ఉంటాడు. అంతేకాదు.. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా తగ్గిపోతుంది. కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఆయుర్వేదం ఏం చెబుతుంది..?
పూర్వకాలంలో, పెద్దలు ఆహారంలో నేరుగా ఉప్పు కలపడాన్ని ఎప్పుడూ నివారించేవారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, వండని పచ్చి ఉప్పు శరీర సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యంపైనే కాకుండా శక్తి స్థాయిలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. యోగా, సాంప్రదాయ నమ్మకాల ప్రకారం, ఆహారంపై ఉప్పు చల్లడం శరీరంలో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది.