ట్రెండీ షార్ట్ కుర్తీలు.. స్టైలిష్ లుక్ మీ సొంతం

woman-life Apr 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
ఎ-లైన్ చికన్‌కారీ షార్ట్ కుర్తీ

ఎ-లైన్ చికన్‌కారీ షార్ట్ కుర్తీ కిందవైపు కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కాస్త సన్నగా కనిపిస్తారు. టైట్ జీన్స్ లేదా స్ట్రెయిట్ ప్యాంట్‌లతో ఇది పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest
చికన్‌కారీ షార్ట్ కుర్తీ

ఆఫీస్, కాలేజ్ లేదా రోజువారీ వాడకానికి ఈ చికన్ కారీ షార్ట్ కుర్తీ సూపర్ గా ఉంటుంది. దీని ధర రూ. 300 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
పెప్లమ్ స్టైల్ చికన్‌కారీ కుర్తీ

ముందువైపు మోటిఫ్, స్లీవ్స్‌పై ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్‌తో ఉండే ఈ ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తీకి ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీన్ని వేసుకుంటే షార్ట్ అనార్కలీ డ్రెస్ లాగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ఫుల్ ఫ్రంట్ థ్రెడ్-ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తీ

హ్యాండ్ వర్క్ చేసినట్లు కనిపించే ఈ మెషిన్ ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తీ వేసుకుంటే రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ఫ్రంట్ బూటీ చికన్‌కారీ షార్ట్ కుర్తీ

ఈ కుర్తీలో హెవీ నెక్లైన్‌తో పాటు చిన్న చిన్న బూటీ ప్యాటర్న్ ఉంది. లైట్ కాటన్ లేదా రేయాన్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై ఈ చిన్న ఎంబ్రాయిడరీ ఉండటం వల్ల లుక్ సింపుల్‌గా, ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
హెవీ ఫ్రంట్ ప్యానెల్ చికన్‌కారీ కుర్తీ

తక్కువ ధరలో ప్రీమియం లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి హెవీ ఫ్రంట్ ప్యానెల్ చికన్‌కారీ కుర్తీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది వేసవికాలంలో వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest

Skin Care: మీ చర్మం మెరిసిపోవాలా? రోజూ ఈ 6 పనులు చేయండి చాలు

Gold Pendant: అర గ్రాము బంగారంలో పిల్లలకు క్యూట్ లాకెట్స్

Trendy Earrings: గుండ్రటి ముఖానికి సూపర్‍గా సెట్ అయ్యే ఇయర్ రింగ్స్

Red Stone Necklace: మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే రెడ్ స్టోన్ నెక్లెస్‌లు