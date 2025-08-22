ఒరిజినల్ పట్టు చీరలను కొనాలంటే ఇవి తెలుసుకోవాల్సిందే
పెళ్లిళ్లు, పంక్షన్ లకు, పండుగలకు చాలా మంది పట్టు చీరలనే కట్టుకుంటుంటారు. అందుకే ఆడవాళ్లు పట్టుచీరలనే ఎక్కువగా కొంటుంటారు. కానీ మనం కొనే పట్టు చీర ఒరిజినలా? కాదా? అన్న సంగతి మాత్రం తెలియదు. అసలు పట్టుచీరను ఎలా గుర్తించాలో ఓ లుక్కేద్దాం పదండి.
ఒరిజినల్ పట్టుచీర
బనారస్ చీరలను ఆడవాళ్లు ఎంతో ఇష్టంగా కొంటుంటారు. కానీ అది అసలైన పట్టుచీరనో? కాదో? మాత్రం చాలా మందికి తెలియదు. బనారస్ పట్టు చీరలు స్వచ్ఛమైనవో కావో చెప్పడానికి దారం చూసే సరిపోతుంది. అవును ఒరిజినల్ పట్టుచీరలను స్వచ్ఛమైన మల్బరీ పట్టు దారంతో నేస్తారు. ఈ మల్బరీ పట్టు మెరుస్తూ, స్మూత్ గా ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన పట్టుకు దాని సహజమైన మెరుపు ఉంటుంది. ఇది నునుపుగా, మృదువుగా ఉంటుంది.
మీరు కొన్న పట్టు చీర ఒరిజినలో కాదో తెలుసుకోవడానికి చీర నుండి ఒక చిన్న దారాన్ని తీయండి. దీన్ని కాల్చితే జుట్టు కాలిన వాసన వస్తే అది స్వచ్ఛమైన పట్టు అని అర్థం చేసుకోండి. అదే ప్లాస్టిక్ కాలిన వాసన వస్తే కృత్రిమ పట్టు అని అర్థం చేసుకోండి.
మీరు పట్టు చీరను కొనాలనుకుంటే భారత ప్రభుత్వ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న చీరలను కొనండి. ఇవి స్వచ్ఛమైన పట్టుచీరలు.
ఒరిజినల్ పట్టుచీరలు
బనారస్ పట్టు చీరలను జరీ వర్క్ తో తయారుచేస్తారు. ఈ జరీ వర్క్ ను వెండి లేదా బంగారు దారాలతో నేస్తారు. అసలైన పట్టు చీరలకు వాడే జరీ, స్వచ్ఛమైన వెండి దారాల మీద బంగారు పూత ఉంటుంది. ఇలా కూడా మీరు అసలైన పట్టు చీరలను గుర్తించొచ్చు. చౌక చీరలకు రోమన్ జరీ లేదా కృత్రిమ జరీ ని ఉపయోగిస్తారు.మీరు కొన్ని స్వచ్ఛమైన పట్టుచీర జరీ దట్టంగా, కళాత్మకంగా ఉందో లేదో చెక్ చేయండి.అయితే అసలైన పట్టు చీరలకు ముందు, వెనుక భాగంలో ఒకే డిజైన్ కనిపిస్తుంది.
అసలైన పట్టు చీర
బనారస్ చీరలను చేనేత టెక్నిక్ తో తయారుచేస్తారు. అంటే చీరపై నేరుగా డిజైన్ ను నేస్తారు. అదే మగ్గంలో అయితే మెషిన్ వర్క్ లా నీట్ గా కాకుండా చేతితో నేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఒరిజినల్ బనారస్ చీరలను "జాక్వర్డ్" మగ్గం నేయబడిన డిజైన్లు ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా చీరల అంచు, ముందు భాగంలో కనిపిస్తాయి.
ఒరిజినల్ పట్టు చీరలు
ఒరిజినల్ పట్టు చీరలు వేరే పట్టు చీరల కంటే కొంచెం బరువుగా ఉంటాయి. దీనికి దట్టమైన జరీ వర్క్ యే కారణం.
చీరను చేతితో పట్టుకుని చూడండి. ఇది బరువుగా ఉంటే జరీని ఎక్కువగా ఉపయోగించినట్టు అర్థం. ఒరిజినల్ కానీ పట్టు చీరలు పలుచగా ఉంటాయి. తక్కువ బరువుగా ఉంటాయి.
ఒరిజినల్ పట్టు
ఒరిజినల్ పట్టు చీరలను తయారుచేయడానికి మంచి నైపుణ్యం, నాణ్యమైన ముడి పదార్థాలు అవసరమవుతాయి. వీటి ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ ధర చీరలు కల్తీవి లేదా కృత్రిమ పట్టుతో తయారుచేయబడిన చీరలు. అందుకే నమ్మదగిన షాపుల్లోనే కొనాలి.