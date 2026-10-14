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- ఆటో డ్రైవర్ చేసిన పనికి సజ్జనార్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్.. అతన్ని వెంటనే పట్టుకోమని ఆదేశాలు
ఆటో డ్రైవర్ చేసిన పనికి సజ్జనార్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్.. అతన్ని వెంటనే పట్టుకోమని ఆదేశాలు
Viral Video: హైదరాబాద్లో ఓ ఆటో డ్రైవర్ చేసిన ప్రమాదకరమైన పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. దీనిపై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తీవ్రంగా స్పందించారు. అతన్ని వెంటనే గుర్తించమని ట్రాఫిక్ పోలీసులను ఆదేశించారు.
ఒక ఫోన్లో నావిగేషన్.. మరో ఫోన్లో సినిమా
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఆటో డ్రైవర్ వాహనం నడుపుతూనే రెండు మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒక ఫోన్లో తాను చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానానికి సంబంధించిన నావిగేషన్ మార్గాన్ని చూస్తుండగా, మరో ఫోన్లో సినిమా చూస్తున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా చెవులకు రంగురంగుల లైట్లు వెలిగే పెద్ద హెడ్ఫోన్లు కూడా ధరించాడు. సాధారణంగా రోడ్డుపై ఎదురయ్యే పరిస్థితులను గమనిస్తూ, ఇతర వాహనాల కదలికలకు అనుగుణంగా ఆటోను నడపాల్సిన వ్యక్తి ఇలా పలు అంశాలపై దృష్టి మళ్లించడం ప్రమాదకరమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
డ్రైవర్ తీరుపై సజ్జనార్ తీవ్ర ఆగ్రహం
ఈ వీడియోను ఓ నెటిజన్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన ఆయన, ఆటో డ్రైవర్ ప్రవర్తనను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. చూడటానికి ఒకేసారి పలు స్క్రీన్లను ఉపయోగించే విన్యాసంలా కనిపించినా, ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్నవారికి మాత్రం ఇది ప్రాణాపాయంగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. డ్రైవింగ్ సమయంలో క్షణకాలం పాటు కూడా రోడ్డుపై నుంచి దృష్టి మళ్లితే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాంటిది సినిమా చూస్తూ, హెడ్ఫోన్లు ధరించి వాహనం నడపడం సాధారణ నిర్లక్ష్యం కాదని, ఇతరుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టే బాధ్యతారాహిత్యమని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ను గుర్తించి, చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత ట్రాఫిక్ అధికారులను ఆదేశించారు.
డేంజరస్ డ్రైవింగ్.. లైసెన్స్ రద్దయ్యే అవకాశం
మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం ప్రమాదకరంగా వాహనం నడపడం చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీస్తుంది. రోడ్డుపై ఇతర వాహనదారులకు, ప్రయాణికులకు ముప్పు కలిగించేలా డ్రైవింగ్ చేస్తే జరిమానాలతో పాటు ఇతర చర్యలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. నిబంధనల ఉల్లంఘన తీవ్రత, వర్తించే చట్టపరమైన నిబంధనలను బట్టి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్పై కూడా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ఆటోలో ప్రయాణికులను తీసుకెళ్తున్నప్పుడు డ్రైవర్ మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించాలి
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆటోలో ఉన్న ప్రయాణికులే కాకుండా, రోడ్డుపై వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనదారులు, కార్లలో ప్రయాణిస్తున్నవారు, పాదచారులు సైతం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ప్రయాణికులు సాధ్యమైనంత సురక్షితంగా డ్రైవర్ను హెచ్చరించాలని, అతను స్పందించకపోతే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సజ్జనార్ సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డయల్ 112కు కాల్ చేసి సహాయం కోరవచ్చు. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ వినియోగం, వీడియోలు చూడటం, హెడ్ఫోన్ల వల్ల పరిసరాలపై అవగాహన తగ్గడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. రోడ్డు భద్రత అనేది ఒక్క డ్రైవర్ బాధ్యత మాత్రమే కాదు.. ప్రయాణికులు, ఇతర వాహనదారులు సహా ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయం.
సజ్జనార్ చేసిన ట్వీట్ ఇదే..
రెండు కళ్లకు ఎదురుగా రెండు ఫోన్లు.. ఒకదాంట్లో గమ్యం చూపించే నేవిగేషన్ రూట్, మరోదాంట్లో నాన్స్టాప్ వినోదాన్ని పంచే సినిమా! ఇక చెవులకేమో బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా రంగురంగుల లైట్లు వెలిగే పెద్ద హెడ్ఫోన్లు!
ఇది ఒక ఆటో డ్రైవర్ అధునాతన సెటప్. ఒక నెటిజన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ వీడియోను నాకు పంపించారు.
చూడటానికి ఇది మల్టీ-స్క్రీన్ గేమింగ్ విన్యాసంలా అనిపించినా, వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికుల పాలిట మాత్రం ఇది నడుస్తున్న మృత్యుశకటం.
డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దృష్టి క్షణకాలం రోడ్డుపై నుంచి పక్కకు మళ్లినా ఘోర ప్రమాదాలు ముంచుకొస్తాయి.
అలాంటిది నేరుగా సినిమా చూస్తూ, చెవుల్లో హెడ్ఫోన్లు పెట్టుకుని వాహనం నడపడం కేవలం నిర్లక్ష్యం మాత్రమే కాదు.. క్షమించరాని నేరం.
ఎంవీ యాక్ట్ ప్రకారం ఇది డేంజరస్ డ్రైవింగ్ కిందకు వస్తుంది. దీనికి భారీ జరిమానాతో పాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దయ్యే అవకాశమూ ఉంది.
వినోదం కోసం ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం భావ్యం కాదు. ఆటోను థియేటర్గా మార్చి జీవితాలకు ది ఎండ్ కార్డు వేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
వాహనం ఏదైనా.. టూవీలర్, కారు, ఆటో, బస్, లారీ.. డ్రైవింగ్ సమయంలో మొబైల్, హెడ్ ఫోన్స్, ఇయర్ బడ్స్ వాడకం ప్రాణాంతకం.
ఈ క్రమంలో ప్రయాణం ఆటో అయినా, కారు అయినా, బస్సు అయినా ప్రయాణికులు కూడా ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
డ్రైవర్ ఫోన్ చూస్తున్నా, చెవుల్లో హెడ్ఫోన్లు లేదా ఇయర్బడ్స్ పెట్టుకున్నా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోకండి. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదమని వెంటనే ప్రశ్నించండి, వారించండి.
ఒకవేళ వారు వినకపోతే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 112కు కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించండి.
ప్రయాణంలో మీ నిర్లక్ష్యం మీ ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది.. అదే సమయంలో మీ అప్రమత్తత మీతో పాటు ఎందరో అమాయకుల ప్రాణాలను కాపాడుతుందని గ్రహించాలి.
Instructed @HYDTP to trace the auto (TG15U2657) driver and take stringent legal action as per the law.
#RoadSafety #HyderabadTraffic #PassengerSafety #Dial112 #DriveSafe
— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) October 14, 2026