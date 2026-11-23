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- BJP: బీజేపీ కరీంనగర్ పాదయాత్ర అసలు వ్యూహం ఏంటి? తెలంగాణ పాలిటిక్స్పై ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
BJP: బీజేపీ కరీంనగర్ పాదయాత్ర అసలు వ్యూహం ఏంటి? తెలంగాణ పాలిటిక్స్పై ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
BJP: కరీంనగర్ బీజేపీ పాదయాత్రతో ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) వివాదానికి కౌంటర్, ఉత్తర తెలంగాణలో బలప్రదర్శన ద్వారా రాజకీయ సమీకరణలు మారే అవకాశం ఉంది. బీజేపీ కరీంనగర్ పాదయాత్ర అసలు వ్యూహం ఏంటి? తెలంగాణ పాలిటిక్స్పై ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
కరీంనగర్లో బీజేపీ మహా పాదయాత్ర.. లక్ష మందితో బలప్రదర్శన వెనుక అసలు గేమ్ ఏంటి?
నవంబర్ 23న కరీంనగర్లో బీజేపీ మహా పాదయాత్ర నిర్వహిస్తోంది. అయితే, ఇదేదో మామూలు నిరసన ర్యాలీలా కనిపించడం లేదనీ, దీని వెనుక చాలా పెద్ద పొలిటికల్ ప్లాన్ ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఈ యాత్రకు లీడ్ చేస్తుండటం వల్ల ఈ కార్యక్రమానికి నేషనల్ లెవెల్లో హైప్ వచ్చింది.
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి, కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ ఈ ఏర్పాట్లన్నింటినీ దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ప్లాన్ చేసిన సుమారు 40 ర్యాలీలలో ఇది ఒక భాగంగా జరుగుతోంది. ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై వస్తున్న విమర్శలకు గట్టి కౌంటర్ ఇవ్వడం, పార్టీ బలాన్ని చూపించడం, తెలంగాణలో బీజేపీని స్ట్రాంగ్ ఆప్షన్గా నిలబెట్టడం వంటి లక్ష్యాలు ఈ యాత్రలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
SIR వివాదంపై కౌంటర్
ఈ పాదయాత్రకు బీజేపీ “ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించండి - అరాచకాన్ని అంతం చేయండి” (లోక్తంత్ర బచావో, అరాజకతా హటావో) అనే నినాదాన్ని ఎంచుకుంది. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR), ఓట్ల దోపిడీ ఆరోపణలు, ఈవీఎంలపై కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొట్టడమే దీని మెయిన్ టార్గెట్ అని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన కొత్త ఓటర్లను చేర్చడం, చనిపోయిన వారి పేర్లు తీసేయడం, డూప్లికేట్ ఓట్లను తొలగించడం, ఓటర్ల లిస్ట్లో పారదర్శకత తీసుకురావడమే ఎస్ఐఆర్ అసలు ఉద్దేశమని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు.
రాజ్యాంగ సంస్థలపై జరుగుతున్న విమర్శలను అడ్డుకుని, ఓటర్ల లిస్ట్ తొలగింపుపై ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు ఎన్నికల సంఘం సమాధానం చెప్పాలన్న చర్చ మధ్య, పబ్లిక్ సపోర్ట్ను తమ వైపు తిప్పుకోవాలని బీజేపీ చూస్తోంది. అంతేకాకుండా “నశా ముక్త్ భారత్” సందేశాన్ని కూడా దీనికి జోడించి సోషల్ టచ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
కరీంనగర్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు?
ఉత్తర తెలంగాణ పాలిటిక్స్లో కరీంనగర్ ఎప్పుడూ హాట్స్పాట్గానే ఉంటుంది. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలోనూ దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. పైగా బండి సంజయ్ ఇక్కడి నుంచే ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా బీజేపీ చేతిలోనే ఉంది. నితిన్ నబీన్ పార్టీ చీఫ్ అయ్యాక తొలిసారి కరీంనగర్కు వస్తుండటంతో, స్థానికంగా పార్టీకున్న పట్టును జాతీయ నాయకత్వానికి చూపించే ఛాన్స్ దొరికింది.
సుమారు లక్ష మందిని సమీకరించాలని టార్గెట్ పెట్టుకుని, కరీంనగర్ లోక్సభ పరిధిలోని అన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు, చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి జనాన్ని రప్పించే ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనికోసం వెయ్యికి పైగా బస్సులు, 500 మినీ బస్సులు, వ్యాన్లు, దాదాపు 2,000 ఆటోలను సిద్ధం చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. మున్నూరు కాపు, మాదిగ వంటి సామాజిక వర్గాల సపోర్టు బలోపేతం చేసుకోవడం కూడా ఈ వ్యూహంలో కీలకంగా ఉంది.
తెలంగాణ రాజకీయాలపై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడొచ్చు?
ఈ యాత్రతో తెలంగాణ పాలిటిక్స్లో వేడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై అవినీతి, హామీల అమలు, నిరుద్యోగం, రైతుల సమస్యలు వంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై ప్రెజర్ పెంచాలని బీజేపీ చూస్తోంది. అలాగే గత బీఆర్ఎస్ పాలన, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ పాలన రెండింటినీ టార్గెట్ చేస్తూ, తామే అసలైన ప్రత్యామ్నాయమని బలంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
కరీంనగర్, సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి లాంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో క్యాడర్ను యాక్టివ్ చేసి, ఇతర జిల్లాలకు కూడా మెసేజ్ పంపడం దీని ఉద్దేశం. నితిన్ నబీన్ కరీంనగర్ యాత్రతో పాటు అమిత్ షా హైదరాబాద్ పర్యటన, జేపీ నడ్డా సిద్దిపేట పాదయాత్ర వంటి వరుస కార్యక్రమాలతో ఢిల్లీ పెద్దలు తెలంగాణపై ఫోకస్ పెంచినట్లు కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లతో త్రిముఖ పోటీ మరింత బలపడే ఛాన్స్ ఉంది.
క్యాడర్ ఉత్సాహం ఓట్లుగా మారుతుందా? ఇదే అసలు టెస్ట్
యాత్రలో ఎంతమంది జనం వచ్చారన్నది ఒక లెక్క మాత్రమే. అసలు పరీక్ష యాత్ర అయిపోయిన తర్వాతే మొదలవుతుంది. ఈ భారీ జనసమీకరణను బూత్ లెవెల్లో పార్టీ బలంగా, లోకల్ లీడర్షిప్గా, ఓట్ల రూపంలోకి మార్చుకోగలరా లేదా అన్నదే కీలకం. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో ఇదే తరహా ర్యాలీలు చేయాలని బీజేపీ అనుకుంటోంది.
మరి ఈ యాత్ర తర్వాత ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్తారు, లోకల్ ఇష్యూస్పై ఎలాంటి పోరాటాలు చేస్తారు, SIRపై బీజేపీ వాదనలకు ప్రజల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది, దానికి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నది రాబోయే రోజుల్లో తేలనుంది. మొత్తానికి కరీంనగర్ పాదయాత్ర తక్షణ రాజకీయ చర్చకు దారి తీసినా, లాంగ్ టర్మ్లో ఇది ఓట్లుగా మారుతుందా లేదా అన్నది క్షేత్రస్థాయి కృషి, ఎన్నికల ఫలితాల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది.