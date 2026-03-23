- Home
- Telangana
- Best Spas in Hyderabad : నో రిస్క్, బెస్ట్ సర్వీస్.. హైదరాబాద్ లో టాప్ 5 స్పా సెంటర్లు ఇవే
Best Spas in Hyderabad : నో రిస్క్, బెస్ట్ సర్వీస్.. హైదరాబాద్ లో టాప్ 5 స్పా సెంటర్లు ఇవే
స్పా సెంటర్లు అనగానే అక్కడ అశ్లీల కార్యకలాపాలు జరుగుతాయనే అభిప్రాయం ఉంది. అందుకే చాలామంది అక్కడికి వెళ్లేందుకు ఇష్టపడరు. కానీ ఎలాంటి అశ్లీలతకు తావులేకుండా కేవలం మసాజ్ సేవలు అందించే స్పా సెంటర్లు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి. వాటిగురించి తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ స్పా సెంటర్లు
Hyderabad : ఉరుకుల పరుగుల నగర జీవితంలో మానసిక ఒత్తిడి, శారీరక అలసట అనేది సర్వసాధారణం. ఈ ఆధునిక జీవనశైలిలో కొద్దిపాటి విరామం తీసుకుని, శరీరాన్ని, మనస్సును పునరుజ్జీవింపజేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అందుకోసం స్పా థెరపీలు అద్భుతమైన మార్గం. హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలో, అంతర్జాతీయ స్థాయి సేవలు అందించే అనేక స్పా సెంటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. నగరంలో ఉత్తమ స్పా సెంటర్లు, అవి అందించే సేవల గురించి తెలుసుకుందాం. పూర్తి వృత్తిపరమైన, గౌరవప్రదమైన వాతావరణంలో ఈ సేవలు లభిస్తాయి.
హైదరాబాద్ లో టాప్ 5 స్పా సెంటర్లివే..
హైదరాబాద్లో స్పా సేవల కోసం వెతుకుతున్న వారికి ప్రధానంగా రెండు రకాల ఎంపికలు ఉంటాయి. ఒకటి నగరంలోని ప్రముఖ ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలోని విలాసవంతమైన స్పాలు.. రెండోది కేవలం స్పా సేవలు అందించే ప్రసిద్ధ వృత్తిపరమైన సెంటర్లు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అత్యుత్తమ రిలాక్సేషన్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ప్రముఖ హోటళ్లలోని స్పాలు సరైన ఎంపిక.
1. ఓరా స్పా (Ora Spa - Taj Krishna, Banjara Hills)
తాజ్ కృష్ణ హోటల్లోని 'ఓరా స్పా' అత్యంత విలాసవంతమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ అందించే ఆయుర్వేద ఆధారిత చికిత్సలు, పశ్చిమ దేశాల మసాజ్ పద్ధతులు శరీరానికి రిలాక్స్ చేస్తాయి. వారి 'అరోమాథెరపీ మసాజ్', 'హాట్ స్టోన్ థెరపీ' అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సేవలు. నిపుణులైన థెరపిస్టులు, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఈ స్పా ప్రధాన ఆకర్షణ.
2. జివా స్పా (Jiva Spa - Vivanta by Taj, Begumpet)
తాజ్ సమూహానికి చెందిన మరో ప్రముఖ స్పా 'జివా స్పా', భారతీయ సంప్రదాయ వైద్య విధానాలను (ఆయుర్వేదం, యోగా) ఆధునిక స్పా సాంకేతికతతో మిళితం చేసి అందిస్తుంది. వారి 'జివా సిగ్నేచర్ థెరపీలు', సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో చేసే బాడీ స్క్రబ్లు శరీర చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మారుస్తాయి. ఇక్కడి ప్రశాంతమైన వాతావరణం మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.
3. టాంజరిన్ స్పా (Tangerine Spa - Avasa, Hitech City)
ఆధునిక ఐటీ కారిడార్లోని అవాసా హోటల్లోని 'టాంజరిన్ స్పా' ఆధునిక, స్టైలిష్ వాతావరణంలో స్పా సేవలు అందిస్తుంది. ఇక్కడ అందించే 'డీప్ టిష్యూ మసాజ్', 'ఫేషియల్ థెరపీలు' ఐటీ ఉద్యోగులకు, వ్యాపారవేత్తలకు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి అనువైనవి. వారి సేవలు త్వరితంగా, ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.
4. హిల్టన్ హైదరాబాద్ జెనోమ్ వ్యాలీ రిసార్ట్ ఆండ్ స్పా
ఇది హైదరాబాద్ శివారులోని శామీర్ పేట ప్రాంతంలో ఉంటుంది. ఆహ్లాదరకమైన వాతావరణంలో వెలిసిన ప్రీమియం విశ్రాంతి కేంద్రం. ఇక్కడ అత్యాధునిక స్పా చికిత్సలు అందిస్తారు... నిపుణులైన థెరపిస్టులతో వివిధ రకాల మసాజ్ లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అరోమాథెరపీ మసాజ్, మెగ్నీషియం రికవరీ థెరపీలు, స్క్కబ్, ధ్యానం వంటికి కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇవి శారీరక, మానసిక ఉల్లాసాన్ని అందిస్తాయి. మీరు రిలాక్స్ అవ్వడానికి, ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి అనువైన లగ్జరీ అనుభూతిని ఇక్కడ పొందవచ్చు.
5. నీలా వెల్ నెస్ ఆండ్ స్పా సెంటర్
బంజారాహిల్స్ లోని ది లీలా లగ్జరీ హెటల్స్ ఈ నీలా వెల్ నెస్ ఆండ్ స్పా సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది 16,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్షం కలిగిన విశాలమైన స్పా సెంటర్. మహిళల కోసం ప్రత్యేకమైన స్పా ఉంది. ఇక్కడ వివిధ రకాల మసాజ్ సేవలు అందిస్తారు.
స్పా సెంటర్లలో అందించే ప్రధాన సేవలు
బాడీ మసాజ్లు (Body Massages): ఒత్తిడి తగ్గించడానికి, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరచడానికి, నొప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి వివిధ రకాల మసాజ్లు (స్వీడిష్, డీప్ టిష్యూ, అరోమాథెరపీ, థాయ్, బాలినిస్ మొదలైనవి) అందుబాటులో ఉంటాయి.
బాడీ స్క్రబ్లు ఆండ్ రాప్స్ (Body Scrubs & Wraps): చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, మృత కణాలను తొలగించడానికి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మార్చడానికి సహజసిద్ధమైన బాడీ స్క్రబ్లు, రాప్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఫేషియల్స్ (Facials): చర్మ రకాన్ని బట్టి, చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, పోషణ అందించడానికి, ముడతలు తగ్గించడానికి వివిధ రకాల ఫేషియల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
నెయిల్ కేర్ ఆండ్ పెడిక్యూర్ (Nail Care & Pedicure): గోళ్ల సంరక్షణ, కాళ్ల సంరక్షణ కోసం మానిక్యూర్, పెడిక్యూర్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
స్పా సెంటర్ను ఎంచుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
స్పా పూర్తిగా వృత్తిపరమైన థెరపిస్టులచే నిర్వహించబడుతోందా అని నిర్ధారించుకోండి. ఎటువంటి అసభ్యకరమైన, అశ్లీల సేవలు అందించే స్పాలను పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. మీరు కోరుకునే నాణ్యమైన సేవలు పూర్తిగా గౌరవప్రదమైన వాతావరణంలో లభిస్తాయని నిర్ధారించుకోండి.
పరిశుభ్రత: స్పా వాతావరణం, పరికరాలు పూర్తిగా పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.
రివ్యూలు: స్పా ఆన్లైన్ రివ్యూలు, రేటింగ్లను తనిఖీ చేయండి.
మీ అవసరాలు: మీ అవసరాలకు అనుగుణమైన సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోండి.