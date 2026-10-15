తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షల ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదల.. తేదీలు, రుసుముల పూర్తి వివరాలు
TG Inter Exams 2027: తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు కీలక సమాచారం. మార్చి 2027లో నిర్వహించనున్న ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించి పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపు గడువులను తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (TGBIE) ప్రకటించింది.
మార్చి 2027 ఇంటర్ పరీక్షలకు ఫీజు షెడ్యూల్
తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, మార్చి 2027లో జరగనున్న ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫీజు వసూళ్ల ప్రక్రియ అక్టోబర్ 26, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు తమ కళాశాలల ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో పాటు గతంలో పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించని అభ్యర్థులు కూడా ఈ షెడ్యూల్ పరిధిలోకి వస్తారు. జనరల్, ఒకేషనల్ కోర్సులకు చెందిన విద్యార్థులు తమకు వర్తించే పరీక్ష ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం హాజరు నుంచి మినహాయింపు పొందిన ప్రైవేట్ అభ్యర్థులకు కూడా ఈ షెడ్యూల్ వర్తిస్తుంది.
ఆలస్య రుసుము లేకుండా ఫీజు చెల్లించేందుకు చివరి తేదీ ఇదే
విద్యార్థులు అదనపు భారం లేకుండా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించేందుకు ఇంటర్ బోర్డు నిర్దిష్ట గడువును కేటాయించింది. అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 9, 2026 వరకు ఎలాంటి ఆలస్య రుసుము లేకుండా ఫీజు చెల్లించవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం ద్వారా విద్యార్థులు అదనపు ఖర్చును నివారించవచ్చు. సాధారణ గడువులోగా ఫీజు చెల్లించలేని వారి కోసం దశలవారీగా ఆలస్య రుసుములతో కూడిన తేదీలను ప్రకటించారు. ఆలస్య రుసుము పెరిగే కొద్దీ విద్యార్థులు చెల్లించాల్సిన మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. అందువల్ల చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా ముందుగానే ఫీజు చెల్లించడం ఉత్తమం.
ఆలస్య రుసుముతో ఫీజు చెల్లించే తేదీలు
సాధారణ గడువు దాటిన విద్యార్థులు కింది తేదీల్లో నిర్ణీత ఆలస్య రుసుముతో పరీక్ష ఫీజు చెల్లించవచ్చు.
* నవంబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 20, 2026 వరకు తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షల ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదల
* నవంబర్ 22 నుంచి నవంబర్ 29, 2026 వరకు రూ.500 ఆలస్య రుసుము.
* డిసెంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 7, 2026 వరకు రూ.1,000 ఆలస్య రుసుము.
* డిసెంబర్ 9 నుంచి డిసెంబర్ 14, 2026 వరకు రూ.2,000 ఆలస్య రుసుము.
ఈ గడువులను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులు తమ పరీక్ష ఫీజును సకాలంలో చెల్లించాలి. ఆలస్య రుసుముతో చెల్లించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అదనపు మొత్తాన్ని భరించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నవంబర్ 9లోపే ఫీజు చెల్లించేలా ప్రణాళిక చేసుకోవడం ప్రయోజనకరం.
ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు
ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల విద్యార్థులకు కోర్సు, ప్రాక్టికల్స్ ఆధారంగా పరీక్ష ఫీజులో తేడా ఉంటుంది. బోర్డు ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం ఫీజుల జాబితా ఇలా ఉంది.
* ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ రెగ్యులర్ రూ.540.
* ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకేషనల్ రెగ్యులర్ రూ.890.
* ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జనరల్ ఆర్ట్స్ రూ.540.
* ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జనరల్ సైన్స్ రూ.890.
* ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఒకేషనల్ రూ.890.
జనరల్ సైన్స్, ఒకేషనల్ కోర్సులకు వర్తించే రూ.890 ఫీజులో థియరీ పరీక్షలకు రూ.540, ప్రాక్టికల్స్కు రూ.250, ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్కు రూ.100 చొప్పున ఉన్నాయి. జనరల్ ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు పరీక్ష ఫీజు రూ.540గా నిర్ణయించారు. విద్యార్థులు తమ కోర్సుకు వర్తించే మొత్తాన్ని కళాశాల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.