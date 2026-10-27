IND vs NZ: అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసంతో న్యూజిలాండ్ చిత్తు.. భారత్ రికార్డు విజయం
India vs New Zealand: భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిన మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ (113) విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగడంతో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్ను 3-0తో కైవసం చేసుకుంది. పలు రికార్డులను సాధించింది.
అభిషేక్ శర్మ ఊచకోత.. కివీస్పై సూపర్ విక్టరీ
న్యూజిలాండ్తో వెల్లింగ్టన్లోని హన్రీ స్టేడియంలో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 198 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బరిలోకి దిగిన భారత్ కేవలం 13.2 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి 199 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ విజయంతో భారత్ మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 3-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే భారత ఓపెనర్లు దూకుడుగా ఆడి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర సెంచరీ
ఈ మ్యాచ్లో యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కేవలం 38 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్లతో 113 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. కేవలం 15 బంతుల్లోనే అర్ధశతకం పూర్తి చేసుకున్న శర్మ.. ఆ తర్వాత మరింత వేగంగా ఆడి 35 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. కవర్ ఏరియాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ అతను ఆడిన షాట్లు అద్భుతమని చెప్పాలి. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో జేమిసన్ రెండు వికెట్లు తీసినప్పటికీ, భారత బ్యాటర్ల జోరును అడ్డుకోలేకపోయారు.
పవర్ప్లేలో పరుగుల వరద
భారత జట్టు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచి విరుచుకుపడింది. కొత్త ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీతో కలిసి బరిలోకి దిగిన అభిషేక్ శర్మ మొదటి ఓవర్ నుంచే బాదడం మొదలుపెట్టాడు. జాకబ్ డఫీ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే ఏకంగా 26 పరుగులు పిండుకున్నారు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ వికెట్ నష్టపోకుండా ఏకంగా 118 పరుగులు సాధించింది. ఇది టీ20 చరిత్రలో పవర్ప్లేలో అత్యధిక పరుగులు కావడం విశేషం. వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా అద్భుతంగా ఆడి 19 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసి జట్టు విజయానికి గట్టి పునాది వేశారు.
రికార్డుల మోత మోగించిన భారత్
ఈ మ్యాచ్లో భారత్ అనేక రికార్డులను తిరగరాసింది. 199 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని కేవలం 13.2 ఓవర్లలోనే అనగా 40 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. పూర్తి సభ్య దేశాల జాబితాలో అత్యధిక బంతులు మిగిలి ఉండగా 190కి పైగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన రికార్డును భారత్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. అంతేకాకుండా, అభిషేక్ శర్మ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన జాబితాలో తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.
సిరీస్ విజయంపై హర్షం
మ్యాచ్ ముగిసినంతరం కివీస్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ మాట్లాడుతూ, భారత బ్యాటర్ల జోరును ఆపడం కష్టమని, వారు అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశారని కొనియాడాడు. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్న అభిషేక్ శర్మ మాట్లాడుతూ, కోచింగ్ సిబ్బంది అందించిన సపోర్ట్, నెట్స్లో చేసిన కఠిన సాధన వల్లే ఈ ఇన్నింగ్స్ సాధ్యమైందని తెలిపాడు. చివరగా నామన్ ధీర్ కొట్టిన బౌండరీతో భారత్ ఘన విజయాన్ని పూర్తి చేసుకుని, సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేసింది.