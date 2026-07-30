Telangana: నేను ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి.? సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Telangana: రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాం చందర్ రావు చేసిన విమర్శలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. తనను రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్లు చేయడంపై సీఎం ఫైర్ అయ్యారు.
విద్యా రంగంలో పురోగతిని ప్రస్తావించిన సీఎం
తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థ గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా మెరుగుపడిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఒకప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వెనుకబడిన స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం, ప్రస్తుతం మెరుగైన ర్యాంకు సాధించిందని చెప్పారు. ఈ మార్పు ప్రభుత్వం అమలు చేసిన విద్యా సంస్కరణలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతం వల్లే సాధ్యమైందని పేర్కొన్నారు.
‘ఈ పనులు చేసినందుకే రాజీనామా చేయాలా?’
ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న రాజీనామా డిమాండ్పై సీఎం ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. కొత్త పాఠశాల భవనాలు నిర్మించడం, విద్యార్థులకు అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్ అందించడం వంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నందుకే రాజీనామా చేయాలా అని నిలదీశారు. వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకోకుండా విమర్శలు చేయడం సరైన పద్ధతి కాదని ప్రతిపక్షాలకు సూచించారు.
2034 వరకు నేనే సీఎం
తన రాజకీయ ప్రయాణంపై కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2034 వరకు తానే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతానని, ఆ కాలంలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి విద్యార్థి భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని అన్నారు. రాజకీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి పిల్లల విద్యాభివృద్ధి కోసం అందరూ కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
విద్యపై తనకు ఉన్న నిబద్ధతను వివరించిన సీఎం
విద్యా వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రపంచ స్థాయి విద్యా విధానాలను అధ్యయనం చేశానని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్ర పరిపాలనలో విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, విద్యా రంగంలో నాణ్యత పెంచేందుకు అవసరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.
ఉద్యోగులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై వ్యాఖ్యలు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతి నెలా జీతాలు సమయానికి అందేవా అని సీఎం ప్రశ్నించారు. తాను మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తినని, ఆ వర్గం ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు తనకు బాగా తెలుసని చెప్పారు. విలాసవంతమైన జీవితం కంటే సాధారణ కుటుంబాల అవసరాలు, వారి భవిష్యత్తు ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. విద్య, సంక్షేమం, మధ్యతరగతి కుటుంబాల అభ్యున్నతే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.