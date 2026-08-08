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- Telangana: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఆగస్టు 15న ఏకంగా 3 శుభవార్తలు. కొత్త పెన్షన్లతో పాటు
Telangana: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఆగస్టు 15న ఏకంగా 3 శుభవార్తలు. కొత్త పెన్షన్లతో పాటు
Telangana: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఒకేసారి మూడు కీలక కార్యక్రమాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఆగస్టు 15న అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
క్యూఆర్ కోడ్తో కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ
రేషన్ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, ఆధునికంగా మార్చే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను అందించనుంది. ఈ కార్డులపై లబ్ధిదారుల పేరు, చిరునామా, కుటుంబ వివరాలతో పాటు ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రించనున్నారు. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే కార్డుదారుడి వివరాలు వెంటనే కనిపించేలా సాంకేతిక సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుండగా, మిగతా జిల్లాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ కొత్త కార్డులతో రేషన్ సేవలు మరింత సులభంగా అందుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
లక్షలాది మందికి కొత్త సామాజిక భద్రత పింఛన్లు
కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హుల పరిశీలన పూర్తిచేసిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు సిద్ధమైంది. తొలి దశలో సుమారు 2.50 లక్షల మంది కొత్త లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు మంజూరు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ జాబితాలో ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, చేనేత కార్మికులు, గీత కార్మికులు సహా ఇతర అర్హులు ఉన్నారు. ఇకపై పింఛన్ మొత్తాన్ని మధ్యవర్తుల అవసరం లేకుండా నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసే విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. దీంతో పింఛన్ పంపిణీ మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా జరిగే అవకాశం ఉంది.
గిగ్ వర్కర్ల కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ చట్టం అమలు
డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా పనిచేస్తున్న గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమంపై కూడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆహార డెలివరీ, క్యాబ్ సేవలు, గ్రోసరీ డెలివరీ వంటి రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది కార్మికులకు రక్షణ కల్పించే లక్ష్యంతో గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ చట్టం ద్వారా ఉద్యోగ భద్రత, సంక్షేమ పథకాలు అందించనున్నారు. అలాగే గిగ్ వర్కర్ల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టనుంది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన మూడు కీలక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం
ఆగస్టు 15న ప్రారంభం కానున్న ఈ మూడు కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలోని వివిధ వర్గాల ప్రజలకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూర్చనున్నాయి. ఒకవైపు కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల ద్వారా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను ఆధునికీకరించగా, మరోవైపు కొత్త పింఛన్లతో అర్హులైన వారికి సామాజిక భద్రతను విస్తరించనున్నారు. అదే సమయంలో గిగ్ వర్కర్ల కోసం ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావడం ద్వారా కొత్త తరహా ఉపాధి రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.