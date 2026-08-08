Tomato Price : టమాటా ధరలు ఢమాల్.. హైదరాబాద్ లో కిలో ధర ఎంతో తెలుసా?
మార్కెట్కు టమాటా పంట ఎక్కువగా రావడంతో ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం టమాటా ధర ఎంత ఉంది, మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి, సామాన్యుల వంటగదిపై దీని ప్రభావం ఏంటి? ఇలాంటి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారీగా తగ్గిన టమాటా ధర
కొన్ని నెలల క్రితం వరకు టమాటా సామాన్యుల మాట విననంది… వారికి అందనంత దూరంలో ఉండేది. కిలో రూ.50-100 పలికిన రోజులున్నాయి… ఇలా సామాన్యుల వంటింటి బడ్జెట్ను తలకిందులు చేసింది. కానీ ఇప్పుడు టమాటా ధరలు భారీగా తగ్గాయి. రిటైల్ మార్కెట్లో కిలో రూ.12 నుంచి రూ.20 మధ్య అమ్ముతున్నారు. ఈ ఆకస్మిక ధరల తగ్గుదల రైతులకు నష్టాలు మిగిల్చగా… సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల్లో ఆనందాన్ని, వంటగదుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
సరఫరా పెరగడంతో తగ్గిన ధర...
హైదరాబాద్ లోని వివిధ మార్కెట్కు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి టమాటా పంట అమ్మకానికి వస్తుంది.అయితే గత కొన్ని వారాలుగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో టమాటా దిగుబడి ఊహించిన దానికంటే చాలా రెట్లు పెరిగింది. రోజూ మార్కెట్కు వచ్చే టమాటా లారీల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడంతో, మార్కెట్లో టమాటా నిల్వలు ఎక్కువయ్యాయి. డిమాండ్ కంటే సరఫరా పెరిగినప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయన్న ఆర్థిక సూత్రం ప్రకారం టమాటా ధరలు దారుణంగా పడిపోయాయి.
ఇక తెలుగింటి వంటింట్లో టమాటా సందడి...
ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఒక కూరలో అర టమాటా మాత్రమే వాడిన గృహిణులు, ఇప్పుడు ధైర్యంగా టమాటాలు కొంటున్నారు. ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకునేలా 'టమాటా పచ్చడి' లేదా 'టమాట తొక్కు' వండుకుంటున్నారు. ఇళ్లలో ఇప్పుడు రోజూ టమాటా పచ్చడి, టమాటా చట్నీ, టమాటా రైస్, టమాటా సూప్ వంటి రకరకాల వంటకాలు దర్శనమిస్తున్నాయి.
టమాటా ధరలు తగ్గడంతో కుటుంబ బడ్జెట్ కంట్రోల్ లోకి రానుంది. కూరగాయల ఖర్చులో అధిక వాటాను ఆక్రమించే టమాటా ధర తగ్గడం మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాల నెలవారీ ఖర్చును తగ్గించి ఊరటనిచ్చింది.
టమాటా రైతులకు కన్నీళ్లు...
వినియోగదారులకు ధరల తగ్గుదల ఆనందాన్ని ఇస్తున్నా, మరోవైపు టమాటాలు పండించిన రైతులకు ఇది ఆందోళన కలిగిస్తోంది. విత్తనాలు, ఎరువులు, నిర్వహణ, కోత కూలీ, రవాణా ఖర్చులు లెక్కేస్తే ప్రస్తుత తక్కువ ధర రైతులకు నష్టాలనే మిగిలిస్తోంది. టమాటాలు వృథా కాకుండా, ధరలు పడిపోయినప్పుడు రైతులను ఆదుకోవడానికి టమాటా సాస్ (Ketchup), టమాటా పౌడర్, పచ్చళ్లు తయారు చేసే ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలను ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.