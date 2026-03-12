Telangana: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు.. మళ్లీ ఏం జరుగుతోంది.?
Telangana: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత వ్యవహారాన్ని సీబీఐ సీరియస్గా తీసుకుంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న కవితకు ఉపశమనం కల్పిస్తూ కోర్టు తీర్పునిచ్చిన విషయం నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
హైకోర్టు నోటీసులు అందజేసిన సీబీఐ అధికారులు
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత నివాసానికి సీబీఐ అధికారులు చేరుకుని నోటీసులు అందజేయడం రాజకీయంగా చర్చకు దారితీసింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ విధానం కేసు నేపథ్యంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీ చేసిన నోటీసులను అందించేందుకు అధికారులు హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలోని ఆమె ఇంటికి వెళ్లారు. అయితే ఆ సమయంలో కవిత ఇంట్లో లేకపోవడంతో, ఆ నోటీసులను ఆమె భర్త అనిల్కు అందించారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ విధానం కేసులో ఇటీవల దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సీబీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతివాదుల నుంచి కౌంటర్ అఫిడవిట్ కోరుతూ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. నోటీసుల ప్రకారం మార్చి 16న ఢిల్లీ హైకోర్టులో జరిగే విచారణకు హాజరు కావాలని సూచించినట్లు సమాచారం.
రౌజ్ అవెన్యూ కోర్టు కీలక తీర్పు
ఢిల్లీ లిక్కర్ విధానం కేసులో రౌజ్ అవెన్యూ కోర్ట్ ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026 ఫిబ్రవరి 27న వెలువడిన ఈ తీర్పులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్షీట్ను కోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న కవితకు కూడా ఉపశమనం లభించింది. ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి జితేంద్ర సింగ్ ఇచ్చిన సుమారు 598 పేజీల తీర్పులో సీబీఐ దర్యాప్తులో పలు విధానపరమైన లోపాలు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఆధారాలు సరైన విధంగా నిరూపించలేకపోయారని, పుకార్ల ఆధారంగా కేసు నిర్మించారని కూడా కోర్టు పేర్కొంది.
కవితతో పాటు పలువురిపై కేసు కొట్టివేత
ఈ కేసులో కవిత ఒక్కరే కాదు, మరికొంతమంది ప్రముఖులపై ఉన్న అభియోగాలను కూడా కోర్టు కొట్టివేసింది. అందులో ముఖ్యంగా ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా పేర్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 23 మంది నిందితులపై సీబీఐ పెట్టిన అభియోగాలు సరైన ఆధారాలు లేవన్న కారణంతో కోర్టు రద్దు చేసింది. దీర్ఘకాల విచారణ అనంతరం ఈ నిర్ణయం వెలువడింది.
హైకోర్టులో సీబీఐ అప్పీల్
దిగువ కోర్టు తీర్పును అంగీకరించని సీబీఐ, ఢిల్లీ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. తాము సమర్పించిన ఆధారాలను కోర్టు సరైన విధంగా పరిశీలించలేదని పిటిషన్లో పేర్కొంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే కవితతో పాటు ఇతరులకు కూడా సమన్లు అందజేశారు.
మాగుంట కుటుంబానికి కూడా నోటీసులు
ఈ కేసు నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన మరికొందరికి కూడా నోటీసులు అందాయి. ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి కుటుంబానికి కూడా సీబీఐ అధికారులు వెళ్లి నోటీసులు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆయన కుమారుడికి సంబంధించిన పత్రాలను అధికారులు అందజేశారు. ఈ పరిణామం రాజకీయంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.