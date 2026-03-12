- Home
తెలంగాణలోని చిన్నచిన్న పట్టణాల్లో కూడా రియల్ బూమ్ రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊపు ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు భూములు కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం.
రియల్ ఎస్టేట్ ఊపందుకుంటుందా..?
Real Estate : భూమిపై పెట్టుబడులు పెడితే ఎప్పటికైనా లాభం ఉంటుందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతుంటారు. కొందరు కాస్త తెలివిగా ఆలోచించి తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందుతుంటారు. అలాంటి అవకాశమే తెలంగాణ ప్రజలకు వచ్చింది... కేవలం లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టి భవిష్యత్ లో కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తులను సృష్టించే అద్భుతమైన ఛాన్స్. కొన్ని పట్టణాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊపునిచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే అలర్ట్ అయితే భవిష్యత్ లో వచ్చే రియల్ బూమ్ ఫలాలను అందుకోవచ్చు.
ఈ పట్టణాల చుట్టూ రింగ్ రోడ్స్...
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ చుట్టూ ఇప్పటికే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) ఉంది. అయినప్పటికీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు (RRR) ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రింగ్ రోడ్స్ కారణంగా శివారు ప్రాంతాల్లో రియల్ బూమ్ ఏ స్థాయికి చేరుకుందో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇదే తరహాలో జిల్లా కేంద్రాల చుట్టూ రింగ్ రోడ్స్ నిర్మించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ సిద్దమవుతోంది. అంటే ORR, RRR పరిసరాల్లో మాదిరిగానే జిల్లా కేంద్రాల శివార్లలో భూములకు రెక్కలు రానున్నాయి... రియల్ ఎస్టేట్ ఊపందుకోనుంది.
రేవంత్ సర్కార్ ప్లాన్ ఇదే..
రాష్ట్రంలోని జిల్లా కేంద్రాలన్నింటి చుట్టూ రింగు రోడ్లు నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రోడ్లు, భవనాల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రాల్లోకి భారీ వాహనాలు వెళ్లకుండా ఈ రింగ్ రోడ్స్ ఉపయోగపడతాయని... తద్వారా సరుకు రవాణా వేగం పెరుగుతుందని అన్నారు. అంతేకాదు పట్టణాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయని... తద్వారా ప్రజల ప్రయాణ సమయం కూడా తగ్గుతుందని అన్నారు.
ఇప్పటికే ఆయా జిల్లా కేంద్రాలకు సమీపంలో జాతీయ రహదారులు ఉంటే వాటిని అనుసంధానించేలా రింగ్ రోడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. జిల్లా కేంద్రాల నుంచి రింగు రోడ్లకు అనుసంధానించేలా రేడియల్ రోడ్లు నిర్మించాలని సీఎం ఆదేశించారు. జాతీయ రహదారులకు రింగు రోడ్లను అనుసంధానించే అంశంపై ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుప్పకూలిపోయిందనే చెప్పాలి. గతంలో పంటలుపండే వ్యవసాయ భూములు కాదు బీడు, రాళ్లు, కొండకోన ప్రాంతాల్లోని భూములు కూడా లక్షలు, కోట్లు పలికాయి. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు... ధరలు సగానికి సగం పడిపోయాయి. దీంతో భూములు అమ్మేవారు, కొనేవారు సైలెన్స్ అయిపోయారు... రియల్ ఎస్టేట్ నెమ్మదించింది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం రియల్ ఎస్టేట్ కు బూస్ట్ ఇచ్చేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది... అందులో భాగమే ఈ జిల్లా కేంద్రాల చుట్టూ రింగ్ రోడ్స్ ప్రతిపాదన. భవిష్యత్ లో తెలంగాణ జిల్లా కేంద్రాల్లో రియల్ భూమ్ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఇప్పుడే భూములు కొనిపెట్టుకోండి..?
ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ డల్ గా ఉంది.. కాబట్టి భూముల ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ తో పాటు శివారుప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు కాస్త పరవాలేదు... కానీ జిల్లాల్లో పూర్తిగా పడిపోయాయి. కాబట్టి ఇప్పుడే జిల్లా కేంద్రాల శివారులో తక్కువ ధరకే భూములు కొనుగోలు చేయడం మంచిది. భవిష్యత్ లో రింగ్ రోడ్డు పూర్తయితే ఈ భూములకు భారీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది... భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే గుడ్డిగా ఎక్కడపడితే అక్కడ కాకుండా కాస్త తెలివిగా ఆలోచించి సరైన ప్రాంతంలో భూములు కొనాలి... అప్పుడే భవిష్యత్ లో లాభాలు పొందవచ్చు.
గమనిక : రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లీగల్ క్లారిటీ, భూమి డాక్యుమెంట్లు, అభివృద్ధి స్థాయి వంటి అంశాలు పరిశీలించడం అవసరం. సరైన ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తే రియల్ ఎస్టేట్ మంచి పెట్టుబడి ఆప్షన్గా మార్చుకోవచ్చు.