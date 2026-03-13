- Home
Telangana 10th Exams: రేపటి (శనివారం) నుంచి తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్ష రాసే సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.? ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి లాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పరీక్షలకు ముందు చివరి రోజులలో ఎలా సిద్ధం కావాలి?
పరీక్షలకు ముందు చివరి రోజులు చాలా కీలకం. ఈ సమయంలో పూర్తిగా కొత్త పాఠాలను ప్రారంభించడం కంటే ఇప్పటికే చదివిన విషయాలను పునరావృతం చేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన ఫార్ములాలు, నిర్వచనలు, తేదీలు మరోసారి చూసుకోవాలి. చిన్న చిన్న నోట్స్ తయారు చేసుకుని చదివితే విషయాలు త్వరగా గుర్తుంటాయి. గత సంవత్సరాల ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలిస్తే ప్రశ్నల విధానం అర్థమవుతుంది. ఎక్కువగా వచ్చే టాపిక్స్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలి. చివరి రోజు రాత్రంతా మేల్కొని చదవడం కంటే సరిపడా నిద్ర తీసుకోవడం చాలా అవసరం. మంచి నిద్ర ఉంటే పరీక్ష సమయంలో మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది.
పరీక్ష హాల్లో ప్రశ్నపత్రాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
పరీక్ష ప్రారంభమైన వెంటనే రాయడం మొదలు పెట్టడం కంటే ముందుగా ప్రశ్నపత్రాన్ని పూర్తిగా చదవడం మంచిది. మొత్తం ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి నిశితంగా చదవాలి. ఏ ప్రశ్నలు సులభంగా రాయగలమో గుర్తించాలి. బాగా తెలిసిన ప్రశ్నలతో ప్రారంభిస్తే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఎంత సమయం కేటాయించాలో ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే పరీక్ష సమయంలో గందరగోళం తగ్గుతుంది.
జవాబులు ఎలా రాస్తే మంచి మార్కులు వస్తాయి?
పరీక్షలో జవాబు రాసే విధానం కూడా మార్కులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఎక్కువగా రాయడం కంటే స్పష్టంగా, సరిగ్గా రాయడం ముఖ్యమైంది. ప్రశ్న అడిగిన విషయానికే సమాధానం ఇవ్వాలి. పెద్ద పేరాల కంటే పాయింట్ల రూపంలో రాస్తే చదవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. అవసరమైన చోట చిన్న హెడ్డింగ్స్ పెట్టడం మంచిది. ముఖ్యమైన పదాలను అండర్లైన్ చేయడం వల్ల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సైన్స్, సోషల్ వంటి విషయాల్లో అవసరమైన చోట బొమ్మలు లేదా మ్యాపులు గీయాలి. ఇవి ఎగ్జామినర్కు సమాధానం స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలా సహాయపడతాయి.
టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే.?
పరీక్షలో సమయాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. మొత్తం పరీక్ష సమయాన్ని ప్రశ్నల సంఖ్యకు అనుగుణంగా విభజించాలి. ఒకే ప్రశ్నపై ఎక్కువ సమయం ఖర్చు చేయకూడదు. ఏదైనా ప్రశ్న వెంటనే గుర్తు రాకపోతే దానికి స్థలం వదిలి తరువాత రాయాలి. చివరి 10–15 నిమిషాలు జవాబులను మరోసారి పరిశీలించడానికి ఉంచాలి. ఇలా చేస్తే చిన్న తప్పులు కూడా సరిచేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
పరీక్షల సమయంలో ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి?
పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థుల్లో ఎక్కువగా కనిపించే సమస్య ఒత్తిడి. అయితే కొన్ని సాధారణ అలవాట్లు పాటిస్తే టెన్షన్ తగ్గుతుంది. లోతుగా శ్వాస తీసుకునే అలవాటు పెంచుకోవాలి. ఇతర విద్యార్థులతో మార్కుల పోలికలు చేయకూడదు. ప్రతి పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత ఆ పరీక్ష గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. తదుపరి పరీక్షపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి. కొద్దిసేపు నడక, తేలికపాటి వ్యాయామం కూడా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
పరీక్ష రోజు పాటించాల్సిన ముఖ్య జాగ్రత్తలు
పరీక్ష రోజున కొన్ని చిన్న విషయాలు కూడా చాలా ముఖ్యం. పరీక్షా కేంద్రానికి కనీసం 30–45 నిమిషాల ముందే చేరుకోవాలి. హాల్ టికెట్, పెన్లు, పెన్సిల్ వంటి అవసరమైన వస్తువులు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. పరీక్షకు వెళ్లే ముందు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. ఎక్కువ కాఫీ లేదా టీ తాగడం తగ్గించాలి. ఇవి శరీరం అలసట చెందకుండా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.
ఆరోగ్యం, నిద్ర కూడా పరీక్షల్లో కీలకం
పరీక్షల సమయంలో ఆరోగ్యం బాగుండటం చాలా అవసరం. పోషకాహారం తీసుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 7–8 గంటలు నిద్రపోవాలి. ఎక్కువగా మొబైల్ లేదా టీవీ చూడకుండా ఉండాలి. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే చదివిన విషయాలు కూడా సులభంగా గుర్తుకు వస్తాయి.
చివరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం
పరీక్షలు జీవితంలో ఒక దశ మాత్రమే. కాబట్టి అనవసరంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చదివిన విషయాలను నమ్మకంతో రాస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమబద్ధమైన చదువు, ప్రశాంతమైన మనసు.. ఇవే పరీక్షల్లో విజయానికి ప్రధాన కారణాలని గుర్తించాలి.