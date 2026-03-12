- Home
Netflix Eyeline Studios : హైదరాబాద్లో నెట్ఫ్లిక్స్ తన గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్, ఆవిష్కరణ కేంద్రమైన ఐలైన్ స్టూడియోస్ ను ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన ఈ స్టూడియో ఏవిజిసి రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది.
హైదరాబాద్కు నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ గిఫ్ట్.. ఇక ఇక్కడే గ్లోబల్ సినిమాల గ్రాఫిక్స్!
భారతదేశ యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగానికి హైదరాబాద్ కేంద్రబిందువుగా మారుతోంది. గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్, తన ప్రతిష్ఠాత్మక గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్, ఆవిష్కరణ కేంద్రమైన ఐలైన్ స్టూడియోస్ (Eyeline Studios) ను గురువారం హైదరాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి అనుముల రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై స్టూడియోను ప్రారంభించారు.
గ్లోబల్ వ్యూహంలో భాగంగా హైదరాబాద్ ఎంపిక
నెట్ఫ్లిక్స్ తన గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించాలనే వ్యూహంలో భాగంగా హైదరాబాద్ను ఎంచుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాస్ ఏంజిల్స్, వాంకోవర్, సియోల్, లండన్ వంటి నగరాల్లో ఉన్న నెట్వర్క్ను ఇప్పుడు హైదరాబాద్తో అనుసంధానించారు. ఈ స్టూడియో ప్రారంభం ద్వారా భారతదేశం ఇప్పుడు గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ పైప్లైన్లో ఒక కీలకమైన కోర్ నోడ్ గా అవతరించింది. ఆధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ సాంకేతికతలో ఈ కేంద్రం ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలను నెలకొల్పనుంది.
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 32,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం
హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొత్త కార్యాలయం సుమారు 32,000 చదరపు అడుగుల భారీ విస్తీర్ణంలో నిర్మించారు. ఇందులో అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX), జనరేటివ్ వర్చువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం స్టేట్-ఆఫ్-ది-ఆర్ట్ సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇవన్నీ అత్యంత ధృడమైన హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయి చిత్రాలకు అవసరమైన హై-ఎండ్ గ్రాఫిక్స్, ప్రొడక్షన్ పనులు ఇక్కడి నుంచే నిర్వహించే అవకాశం కలుగుతుంది.
ప్రతిభకు, కథలకు హైదరాబాద్ గ్లోబల్ గేట్వేగా హైదరాబాద్
ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో ఐలైన్ స్టూడియోస్ సీఈఓ జెఫ్ షాపిరో, తెలంగాణ ఐటి, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ సెక్రెటరీ సంజయ్ జాజు, ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత రానా దగ్గుబాటి పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, "హైదరాబాద్ నెట్ఫ్లిక్స్కు ఒక సహజమైన ఇల్లు లాంటిది. నెట్ఫ్లిక్స్, హైదరాబాద్ రెండూ కొత్త అవకాశాలను, కెరీర్లను సృష్టిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజయం సాధించాయి. ప్రతిభకు, కథలకు హైదరాబాద్ గ్లోబల్ గేట్వేగా నిలుస్తుంది," అని పేర్కొన్నారు. ఐటి మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ను స్టోరీ టెల్లింగ్ కు రాజధానిగా మార్చాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ఈ స్టూడియో రాక మరింత బలాన్నిస్తుందని అన్నారు.
భారతీయ సృజనాత్మకతపై నెట్ఫ్లిక్స్ నమ్మకం
ఐలైన్ స్టూడియో సీఈఓ జెఫ్ షాపిరో మాట్లాడుతూ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో భారత్ ఎంతో కాలంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని, ఇక్కడి సృజనాత్మక, సాంకేతిక నైపుణ్యం అమోఘమని కొనియాడారు. హైదరాబాద్లోని శక్తివంతమైన సాంకేతిక సపోర్టు, ఇంజనీరింగ్ సామర్థ్యం, ఇక్కడి సినిమా సంస్కృతి తమను ఆకర్షించాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా స్థానిక ప్రతిభకు అంతర్జాతీయ అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా, ప్రపంచ స్థాయి కంటెంట్ సృష్టిలో హైదరాబాద్ భాగస్వామి కానుంది.
Today marks yet another significant milestone in the growth and development of Hyderabad. As the city continues to emerge as a preferred destination for leading global companies, it is a matter of great pride that we are welcoming another international powerhouse—Netflix.
— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 12, 2026