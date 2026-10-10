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- హైదరాబాద్ అంత ఉన్న దేశం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతంగా ఎలా మారింది.?
హైదరాబాద్ అంత ఉన్న దేశం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతంగా ఎలా మారింది.?
Singapore: ప్రపంచంలో అత్యంత తక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న దేశాల్లో సింగపూర్ ఒకటి. ఓ అంచనా ప్రకారం సింగపూర్ మొత్తం దేశం.. మన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అంత ఉంటుందని అంచనా. అయితే ఇలాంటి చిన్న దేశం అంత అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎలా మారిందో తెలుసా?
హైదరాబాద్, సింగపూర్.. విస్తీర్ణంలో అసలు తేడా ఎంత?
మొదట ఈ రెండు ప్రాంతాల విస్తీర్ణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సింగపూర్ ఒక స్వతంత్ర దేశం. దాని భూభాగం సుమారు 730 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఐక్యరాజ్యసమితి గణాంకాల ప్రకారం 2025లో సింగపూర్ జనాభా సుమారు 59 లక్షలు. అయితే హైదరాబాద్ విషయంలో నగర విస్తీర్ణం, జీహెచ్ఎంసీ పరిధి, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతం, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (HMDA) పరిధి.. ఇలా వేర్వేరు లెక్కలు ఉన్నాయి. అందుకే రెండింటినీ పోల్చేటప్పుడు ఏ పరిధిని తీసుకుంటున్నామనేది ముఖ్యం.
సింగపూర్ భూభాగం సుమారు 730 చదరపు కిలోమీటర్లు కాగా, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధి గతంలోనే 7,257 చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఏర్పాటైంది. అంటే మొత్తం HMDA పరిధిని తీసుకుంటే అది సింగపూర్ కంటే చాలా పెద్దది. అయితే హైదరాబాద్లోని ప్రధాన నగర ప్రాంతాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటే పోలిక మారుతుంది. అందువల్ల సింగపూర్ దేశం హైదరాబాద్ మొత్తం మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతంతో సమానమైన విస్తీర్ణంలో ఉందని చెప్పడం సరైనది కాదు.
అయితే ఈ పోలికలో ముఖ్యమైన విషయం విస్తీర్ణం ఒక్కటే కాదు. హైదరాబాద్ ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని, పెద్ద ఐటీ కేంద్రం. సింగపూర్ మాత్రం తన దేశంలోని పాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థ, రవాణా, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం వంటి ప్రధాన కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఒకే నగర-దేశంలో నిర్వహిస్తోంది. పరిమిత భూభాగాన్ని సమర్థంగా ఉపయోగించుకోవడం సింగపూర్ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
సింగపూర్ అభివృద్ధి ప్రయాణం.. పేదరికం నుంచి ప్రపంచ స్థాయికి
సింగపూర్ ఈ స్థాయికి ఒక్కరోజులో చేరలేదు. 1965లో మలేషియా నుంచి విడిపోయి స్వతంత్ర దేశంగా మారిన సమయంలో ఆర్థిక సమస్యలు, నిరుద్యోగం, గృహాల కొరత, పరిమిత సహజ వనరులు వంటి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంది. చిన్న దేశం కావడం వల్ల పెద్ద మార్కెట్ లేదు. వ్యవసాయం ద్వారా భారీ ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం కూడా పరిమితమే.
ఈ పరిస్థితుల్లో సింగపూర్ తన భవిష్యత్తును పరిశ్రమలు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, విదేశీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడి నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించింది. ప్రపంచ దేశాలకు తమ దేశాన్ని వ్యాపార కేంద్రంగా పరిచయం చేసింది. విదేశీ కంపెనీలు వచ్చి పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించింది. తయారీ రంగంతో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం క్రమంగా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, షిప్పింగ్, లాజిస్టిక్స్, సాంకేతిక రంగాలు, బయోటెక్నాలజీ వంటి అనేక రంగాలకు విస్తరించింది.
సింగపూర్కు ఉన్న మరో ప్రధాన బలం దాని భౌగోళిక స్థానం. ఆసియా సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలకు దగ్గరగా ఉండటంతో ప్రపంచ దేశాల మధ్య సరుకుల రవాణాకు అనువైన కేంద్రంగా ఎదిగింది. ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలు, గోదాములు, రవాణా వ్యవస్థలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేసింది. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీలకు సింగపూర్ ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార కేంద్రంగా మారింది.
సింగపూర్ సక్సెస్ సీక్రెట్.. ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ, సమర్థవంతమైన పాలన
సింగపూర్ విజయానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక. ఒక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ముందుగా అక్కడి ప్రజల అవసరాలు ఏంటి? భవిష్యత్తులో జనాభా ఎంత పెరగవచ్చు? ఎక్కడ ఇళ్లు నిర్మించాలి? పరిశ్రమలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి? రవాణా వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి? అనే అంశాలపై స్పష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. సింగపూర్ ఈ విషయాల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించింది.
ఉదాహరణకు, నివాస ప్రాంతాలు, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు, పచ్చని ప్రదేశాలు, రహదారుల కోసం ముందుగానే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. పరిమిత భూమిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎత్తైన భవనాలు నిర్మించింది. అయితే కేవలం భవనాలు కట్టడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా, వాటి చుట్టూ రోడ్లు, ప్రజా రవాణా, పాఠశాలలు, ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలను కూడా అభివృద్ధి చేసింది. ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాల ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలకు నివాస సదుపాయాలు కల్పించింది. ప్రపంచ బ్యాంకు అధ్యయనాలు కూడా సింగపూర్ గృహ నిర్మాణం, పట్టణ ప్రణాళికను ముఖ్యమైన విజయాంశాలుగా గుర్తించాయి.
మరోవైపు ప్రభుత్వ సేవలను వేగంగా అందించడం, వ్యాపారాలకు అనుకూలమైన విధానాలు రూపొందించడం, చట్టాలను సమర్థంగా అమలు చేయడం కూడా పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాయి. ఒక కంపెనీ సింగపూర్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటే అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులు, అంతర్జాతీయ రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండటం దానికి ప్రయోజనంగా మారింది.
హైదరాబాద్కు భిన్నంగా సింగపూర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ.. డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?
హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో ఐటీ, ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, రియల్ ఎస్టేట్, విద్య, వైద్య రంగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతాలు అంతర్జాతీయ కంపెనీలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యోగాల కోసం ఎంతోమంది హైదరాబాద్కు వస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సేవారంగంతో పాటు రాష్ట్ర, జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో అనుసంధానమైన అనేక రంగాలు ఉన్నాయి.
సింగపూర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం ప్రపంచ వాణిజ్యంతో బలంగా అనుసంధానమై ఉంది. అక్కడి ప్రధాన ఆదాయ మార్గాల్లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, నౌకాశ్రయ సేవలు, విమాన రవాణా, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, ఔషధాల తయారీ, పర్యాటకం ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు తమ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను సింగపూర్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వస్తువులను ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి పంపించడంలో కూడా సింగపూర్ కీలక కేంద్రంగా ఉంది.
ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం విదేశీ పెట్టుబడులు. ఇతర దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు సింగపూర్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా కొత్త పరిశ్రమలు, ఉద్యోగాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రభుత్వం కూడా మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త రంగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ఒకప్పుడు తయారీ రంగంపై దృష్టి పెట్టిన సింగపూర్, ఆ తర్వాత ఆర్థిక సేవలు, అధునాతన సాంకేతికత, పరిశోధన, డిజిటల్ రంగాల వైపు విస్తరించింది.
హైదరాబాద్ కూడా ఈ విషయంలో సింగపూర్ నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఐటీ రంగంపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, పరిశోధన, అధునాతన తయారీ, అంతర్జాతీయ సేవల రంగాలను మరింత విస్తరించాలి. కొత్త పరిశ్రమలు వస్తే ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలు పెరిగితే ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రజల ఆదాయం పెరిగితే నగర ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలపడుతుంది. అయితే ఇందుకోసం పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన వాతావరణంతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి, నీరు, విద్యుత్, రవాణా వంటి సౌకర్యాలు కూడా అవసరం.
హైదరాబాద్ సింగపూర్లా మారాలంటే ఏం చేయాలి?
హైదరాబాద్ను సింగపూర్తో పోల్చినప్పుడు ఆకాశహర్మ్యాలు, మెరిసే భవనాలు మాత్రమే అభివృద్ధికి గుర్తులు కావని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక నగరంలో ప్రజలు ఎంత సులభంగా ప్రయాణించగలుగుతున్నారు? తక్కువ సమయంలో ఉద్యోగ స్థలాలకు చేరుకోగలుగుతున్నారా? తాగునీరు, డ్రైనేజీ, పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలు అందరికీ అందుతున్నాయా? వర్షం పడితే రోడ్లు, నివాస ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలే నిజమైన పట్టణ అభివృద్ధిని తెలియజేస్తాయి.
మొదటగా హైదరాబాద్లో భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా పట్టణ ప్రణాళికను బలోపేతం చేయాలి. జనాభా పెరిగే ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి రహదారులు, నీటి సరఫరా, డ్రైనేజీ, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు వంటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలి. రెండోది, మెట్రో రైలు, బస్సులు, ఇతర ప్రజా రవాణా మార్గాలను పరస్పరం అనుసంధానించాలి. దీంతో వ్యక్తిగత వాహనాలపై ఆధారపడటం తగ్గి ట్రాఫిక్ సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది.
మూడోది, చెరువులు, నాలాలు, పచ్చని ప్రదేశాలను కాపాడాలి. అభివృద్ధి పేరుతో సహజ నీటి ప్రవాహ మార్గాలు దెబ్బతింటే భారీ వర్షాల సమయంలో నగరానికి నష్టం కలుగుతుంది. నాలుగోది, ప్రభుత్వ అనుమతులు, ప్రజా సేవలు పారదర్శకంగా, వేగంగా అందేలా చూడాలి. ఐదోది, ఐటీ రంగంతో పాటు తయారీ, పరిశోధన, విద్య, వైద్యం, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సేవల్లోనూ ఉద్యోగ అవకాశాలను పెంచాలి.
అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది అమలు. మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించడం ఒక ఎత్తయితే, వాటిని నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయడం మరో ఎత్తు. నగర అభివృద్ధికి సంబంధించిన పనులు ప్రభుత్వాలు మారినా కొనసాగాలి. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దీర్ఘకాలిక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అదే సమయంలో హైదరాబాద్ జనాభా, భౌగోళిక పరిస్థితులు, భారతదేశంలోని విస్తృతమైన పాలనా వ్యవస్థను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. సింగపూర్ విధానాలను యథాతథంగా అమలు చేయడం సాధ్యం కాకపోయినా, వాటిలోని మంచి అంశాలను స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.