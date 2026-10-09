బాగా ఉన్నోళ్లే కాదు మనం కూడా డిష్ వాషర్ కొనుక్కోవచ్చు.. అమెజాన్ సేల్ అదిరిపోయే ఆఫర్
Dishwasher: సాధారణంగా డిష్వాషర్లు అంటే బాగా డబ్బున్న కుటుంబాలు ఉపయోగించేవి అనుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం తక్కువ ధరకే వాషర్లు లభిస్తున్నాయి. తాజా అమెజాన్ సేల్లో తక్కువ ధరకు లభిస్తోన్న ఓ డిష్వాషర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చిన్న వంటగదిలోనూ సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు
అమెజాన్ అందుబాటులో ఉన్న Midea కంపెనీకి చెందిన డిష్వాషర్ తక్కువ ధరకు లభిస్తోంది. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో భాగంగా ఈ డిష్వాషర్ అసలు ధర రూ. 29,490కాగా 49 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 14,990కి లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా పలు క్రెడిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ. 13,500కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ స్థలంలో పెట్టుకునేలా రూపొందించిన ఈ డివైజ్, వివిధ రకాల పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ డిష్వాషర్ చిన్న కుటుంబాల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. ఇది కౌంటర్టాప్ మోడల్ కావడంతో వంటగదిలో ప్లాట్ఫామ్పై పెట్టుకోవచ్చు. దీని కొలతలు 55 సెం.మీ. లోతు, 50 సెం.మీ. వెడల్పు, 59 సెం.మీ. ఎత్తు. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ వంటగదిలో దీనికి సరిపడా స్థలం ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అపార్ట్మెంట్లు, అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవారికి కూడా ఇది ఒక మంచి ఎంపిక కావచ్చు.
కుక్కర్లు, కడాయిలపై జిడ్డును తొలగించే ఇంటెన్సివ్ వాష్
భారతీయ వంటల్లో నూనె, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దీంతో వంట పాత్రలపై జిడ్డు పేరుకుపోతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ డిష్వాషర్లో ఇంటెన్సివ్ వాష్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతతో పాత్రలను శుభ్రం చేసే ఈ విధానం, ఎక్కువ జిడ్డు ఉన్న పాత్రలను కడగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కడాయిలు, కుక్కర్లు వంటి పాత్రలను శుభ్రం చేయడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. అయితే అన్ని రకాల పాత్రలను ఇందులో పెట్టవచ్చని భావించకూడదు. పాత్రల తయారీ పదార్థాన్ని బట్టి తయారీదారు సూచనలను పాటించాలి.
ఆరు రకాల వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్లు
ఈ మోడల్లో ఆరు వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి. పాత్రల రకాన్ని బట్టి, వాటిపై ఉన్న మురికిని బట్టి తగిన మోడ్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ఇంటెన్సివ్ వాష్: ఎక్కువ జిడ్డు, మొండి మరకలు ఉన్న పాత్రల కోసం.
నార్మల్ వాష్: రోజూ ఉపయోగించే సాధారణ పాత్రల కోసం.
ఈకో మోడ్: నీరు, విద్యుత్ వినియోగాన్ని ఆదా చేసేలా రూపొందించిన వాషింగ్ విధానం.
గ్లాస్ మోడ్: గాజు గ్లాసులు వంటి సున్నితమైన పాత్రల కోసం.
రాపిడ్ వాష్: తక్కువ సమయంలో పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి.
90 నిమిషాల మోడ్: నిర్ణీత సమయంలో సాధారణ వాషింగ్ కోసం.
ఈ మోడ్ల వల్ల ప్రతిసారీ ఒకే విధానంలో పాత్రలను శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అవసరానికి తగిన ప్రోగ్రామ్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ప్రత్యేక ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేదు
ఈ డిష్వాషర్ ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి దీన్ని కౌంటర్టాప్పై ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వివరాల ప్రకారం, ట్యాప్కు కనెక్ట్ చేసి ఉపయోగించవచ్చు. గోడలకు రంధ్రాలు వేయించడం, ప్రత్యేకంగా ప్లంబర్ను పిలిపించడం వంటి పనులు సాధారణంగా అవసరం ఉండవు. అందువల్ల అద్దె ఇళ్లలో నివసించేవారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే మీ ఇంట్లోని ట్యాప్కు కనెక్షన్ సరిపోతుందో లేదో ముందుగా నిర్ధారించుకోవాలి. అలాగే నీటి సరఫరా, మురుగునీరు బయటకు వెళ్లే ఏర్పాట్ల గురించి యూజర్ మాన్యువల్లోని సూచనలు పాటించాలి.
రెండేళ్ల వారంటీ, ఐదేళ్ల మోటార్ వారంటీ
Midea సంస్థ ఈ డిష్వాషర్కు రెండేళ్ల ప్రొడక్ట్ వారంటీ, ఐదేళ్ల మోటార్ వారంటీ అందిస్తున్నట్లు ఉత్పత్తి వివరాల్లో పేర్కొంది. అయితే కొన్ని నిబంధనలు వర్తించవచ్చు. వారంటీ పొందడానికి అమెజాన్ కొనుగోలు ఇన్వాయిస్ ఉపయోగపడుతుంది. యూజర్ మాన్యువల్ను కంపెనీ వెబ్సైట్లో పొందవచ్చని కూడా వివరాల్లో ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే, రోజూ పాత్రలు తోమడానికి పట్టే సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే చిన్న కుటుంబాలకు ఈ Midea కౌంటర్టాప్ డిష్వాషర్ ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చు. అయితే కొనుగోలు చేసే ముందు దీని ధర, విద్యుత్ వినియోగం, నీటి వినియోగం, మీ ఇంట్లోని పాత్రలకు సరిపోతుందో లేదో పరిశీలించడం మంచిది. ముఖ్యంగా భారతీయ వంటగదుల్లో ఉపయోగించే పెద్ద కుక్కర్లు, కడాయిలు ఇందులో సులభంగా సరిపోతాయా అనే విషయాన్ని కూడా నిర్ధారించుకోవాలి.