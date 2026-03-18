- Ramzan Holidays : ఈ శుక్రవారమా లేక శనివారమా..? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రంజాన్ సెలవు ఎప్పుడు..?
Ramzan Holidays : ఈ శుక్రవారమా లేక శనివారమా..? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రంజాన్ సెలవు ఎప్పుడు..?
School Holidays : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హాలిడే క్యాలెండర్ లో రంజాన్ సెలవు మార్చి 20న ఉంది… అదే తెెలంగాణ క్యాలెండర్ లో అయితే మార్చి 21, 22 సెలవులున్నాయి… దీంతో కన్ఫ్యూజన్ కొనసాగుతోంది. మరి రంజాన్ ఎప్పుడు..?
రంజాన్ సెలవులు..
Ramdhan Holidays : రంజాన్ పండగ ఎప్పుడు... మార్చి 20 శుక్రవారమా..? మార్చి 21 శనివారమా..? ఈ కన్ఫ్యూజన్ కొనసాగుతోంది. రేపు (మార్చి 19న) రంజాన్ పండగ ఎప్పుడనేది క్లారిటీ రానుంది. గురువారం సాయంత్రం ఆకాశంలో నెలవంక కనిపిస్తే శుక్రవారం పండగ జరుపుకుంటారు... లేదంటే శనివారమే రంజాన్ జరుగుతుంది. ముస్లిం మతపెద్దలు రంజాన్ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలో నిర్ణయించి అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో శుక్రవారమే సెలవు..
ప్రభుత్వ అధికారిక క్యాలెండర్ 2026 ప్రకారం ఏపీలో మార్చి 20నే రంజాన్ పండగ. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పండగను అదేరోజు జరుపుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందిలేదు... యధావిధిగా విద్యాసంస్థలు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉంటుంది. ఒకవేళ పండగ మారితే సెలవు కూడా మారుతుంది.
మార్చి 19న కాకుండా 20న నెలవంక కనిపిస్తే రంజాన్ పండగను మార్చి 21న జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇదేరోజును సెలవు ఉంటుంది... ఇదే జరిగితే మార్చి 22 ఆదివారం సెలవు కలిసివస్తుంది... దీంతో రంజాన్ కు వరుసగా రెండ్రోజులు సెలవులు ఇచ్చినట్లుగా ఉంటుంది. రేపటి నెలవెంక దర్శనంపై ఏపీలో రంజాాన్ సెలవు ఆధారపడి ఉంటుంది.
తెలంగాణలో రంజాన్ కు రెండ్రోజుల సెలవులు...
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంజాన్ పండక్కి రెండ్రోజులు సెలవులు ఇచ్చింది. మార్చి 21 (శనివారం) రంజాన్ పండగ సెలవుగా ప్రకటించింది... పండగ తర్వాతరోజు అంటే మార్చి 22న కూడా సెలవు ఇచ్చింది. అయితే ఈరోజు ఎలాగూ ఆదివారమే కాబట్టి సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.
రంజాన్ పండగ మార్చి 20 (శుక్రవారం) జరిగితే తెలంగాణ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు కూడా ఆరోజు సెలవు ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇదే జరిగితే ఇంకో సెలవు ఎక్ట్రా వస్తుంది. ఇలా తెలంగాణ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు మార్చి 20, 21, 22 వరుసగా మూడ్రోజుల రంజాన్ సెలవులు కలిసివచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
అసలు రంజాన్ ఎప్పుడు..?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ఫిబ్రవరి 19న ప్రారంభం అయ్యాయి. అంటే సరిగ్గా నెలరోజులకు మార్చి 19న ముగుస్తాయి. ఈరోజే నెలవంక కనిపిస్తే మార్చి 20న రంజాన్ జరగుతుంది... కానీ మార్చి 19 అమావాస్య కాబట్టి నెలవంక కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే మార్చి 20న నెలవంక దర్శనం జరిగితే మార్చి 21 దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం ప్రజలు రంజాన్ పండగను జరుపుకుంటారు.
గల్ఫ్ దేశాల్లో రంజాన్ ఓరోజు ముందుగానే జరగనుంది. కువైట్, సౌదీ అరేబియా వంటి అరబ్ దేశాల్లో ఫిబ్రవరి 18న రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. కాబట్టి మార్చి 18 అంటే నేటితో ఉపవాసం ముగుస్తుంది. రేపు (మార్చి 19, గురువారం) ఈ దేశాల్లో రంజాన్ జరుపుకుంటారు. ఇండియాలో ఒకటి లేదా రెండ్రోజులు ఆలస్యంగా రంజాన్ జరుపుకునే అవకాశాలున్నాయి.
మార్చి 27న మరో సెలవు...
ఈ వీకెండ్ ఉగాది, రంజాన్ సెలవులతో ముగుస్తుంది. ఇక తర్వాత వీకెండ్ కూడా లాంగ్ వీకెండ్ గా మారనుంది. మార్చి 27 (శుక్రవారం) శ్రీరామ నవమి పండగ ఉంది... కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. ఇక శని, ఆదివారం ఎలాగూ ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది... ఇలా మూడురోజులు సెలవులు వస్తాయి.