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- హైదరాబాద్ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్కు ఇదే బెస్ట్ ఛాయిస్.. భూమల ధరలు భారీగా పెరగడం ఖాయం
హైదరాబాద్ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్కు ఇదే బెస్ట్ ఛాయిస్.. భూమల ధరలు భారీగా పెరగడం ఖాయం
Real Estate: తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర ప్రధాన నగరాల్లోనూ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. ఇలాంటి నగరాల్లో వరంగల్ ఒకటి. రానున్న రోజుల్లో వరంగల్ మరో హైదరాబాద్ కావడం ఖాయమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్పైనే అందరి చూపు
తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తర్వాత అతిపెద్ద నగరంగా వరంగల్ గుర్తింపు పొందింది. వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట మూడు పట్టణాలు కలిసి గ్రేటర్ వరంగల్ నగరంగా అభివృద్ధి చెందాయి. రాష్ట్రంలో రెండో అతిపెద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా కూడా వరంగల్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. గత కొంతకాలంగా నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా హనుమకొండ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వెంట నివాస ప్రాంతాలు, అపార్ట్మెంట్లు, వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణం పెరుగుతోంది. నగరానికి నలువైపులా అభివృద్ధి చేసేందుకు తగినంత భూమి అందుబాటులో ఉండటం మరో అనుకూల అంశం. భవిష్యత్తులో జనాభా పెరిగినా, కొత్త నివాస ప్రాంతాలు ఏర్పడినా అందుకు తగిన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మామునూరు విమానాశ్రయం.. రియల్ ఎస్టేట్కు కొత్త ఊపు
వరంగల్ అభివృద్ధిలో మామునూరు విమానాశ్రయం కీలకంగా మారనుంది. మామునూరులో విమానాశ్రయ నిర్మాణం చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ విమానాశ్రయానికి కాకతీయ సామ్రాజ్య పాలకురాలు రాణి రుద్రమదేవి పేరు పెట్టే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర ప్రధాన నగరాలకు విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారుల రాకపోకలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో విమానాశ్రయం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు విస్తరించవచ్చు.
సాధారణంగా విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటయ్యే ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, గోదాములు, కార్యాలయాలు, ఇతర వ్యాపార సంస్థలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో నివాస స్థలాల అవసరం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మామునూరు విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే వరంగల్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మరింత ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది.
ఐటీ, పరిశ్రమలు.. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగే ఛాన్స్
వరంగల్లో ఇప్పటికే పలు రకాల పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వస్త్ర పరిశ్రమకు ఈ నగరం ప్రసిద్ధి చెందింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పెద్ద పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడటంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పరిశ్రమలు వరంగల్ వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు నగరంలో ఐటీ రంగం కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. కాజీపేట సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఐటీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఈ అభివృద్ధికి దోహదపడుతోంది. ఈ కేంద్రంలో భాగంగా సైయంట్ (Sciant) సంస్థ ఇప్పటికే తన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించింది. క్వాడ్రంట్ టెక్నాలజీస్ (Quadrant Technologies) కూడా వరంగల్లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఐటీ సంస్థలు నగరానికి వస్తే ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యోగులు వరంగల్కు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అద్దె ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు, నివాస ప్లాట్లకు డిమాండ్ పెరగవచ్చు. ఐటీ రంగం అభివృద్ధి కాజీపేటతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల రియల్ ఎస్టేట్పై ప్రభావం చూపనుంది.
విద్యాసంస్థలు, రవాణా సౌకర్యాలు.. వరంగల్కు బలం
వరంగల్ విద్యా రంగంలోనూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. దేశంలోని ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ విద్యాసంస్థల్లో ఒకటైన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (NIT) ఇక్కడే ఉంది. కాకతీయ యూనివర్సిటీ, మెడికల్ కాలేజీతో పాటు అనేక ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో విద్య కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు వరంగల్కు వస్తుంటారు. రవాణా పరంగా కూడా నగరానికి మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలకు రోడ్డు, రైల్వే మార్గాల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఇక మామునూరు విమానాశ్రయం కూడా అందుబాటులోకి వస్తే రవాణా సౌకర్యాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమలు, ఐటీ కంపెనీలు ఒకే నగరంలో అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. వీరికి అవసరమైన నివాసాలు, వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ వరంగల్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి సానుకూల అంశాలుగా మారనున్నాయి.
వరంగల్లో భూముల ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం వరంగల్లో ప్రాంతాన్ని బట్టి భూముల ధరల్లో తేడా కనిపిస్తోంది. ఓ అంచనా ప్రకారం నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చదరపు గజం ధర రూ.18 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఉంది. ప్రాంతం, రహదారి సౌకర్యాలు, అభివృద్ధి స్థాయిని బట్టి ధరలు మారుతున్నాయి. అలాగే నగరంలో అపార్ట్మెంట్ల నిర్మాణం కూడా క్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు, ప్రాంతాన్ని బట్టి చదరపు అడుగు ధర సుమారు రూ.2,500 నుంచి రూ.4,000 వరకు పలుకుతోంది. మరోవైపు విల్లాల నిర్మాణం కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమవుతోంది. వరంగల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎకరం భూమి ధర సుమారు రూ.1.5 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు ఉందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ఐటీ రంగం విస్తరణ, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, మామునూరు విమానాశ్రయం, రవాణా సౌకర్యాల మెరుగుదల వంటి అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో భూముల ధరలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అందుకే హైదరాబాద్ తర్వాత తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న నగరాల్లో వరంగల్ ఒకటిగా నిలుస్తోంది. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆయా ప్రాంతాల అభివృద్ధి, భూమి పత్రాలు, అనుమతులు, ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలను పరిశీలించడం అవసరం.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడమే ఉత్తమం.