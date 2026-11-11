ఇకపై తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ ఉండదు.. రేవంత్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం
Telangana: తెలంగాణ విద్యా రంగంలో కీలక మార్పులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యా వ్యవస్థకు బదులుగా 10+2 విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నిర్ణయించారు.
వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే కొత్త విధానం
తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థను ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులతో బోధి పెవిలియన్లో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే 10+2 విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం పదో తరగతి వరకు పాఠశాల విద్య, ఆ తర్వాత రెండేళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్య కొనసాగుతోంది. కొత్త విధానంలో ఈ విభజనను మార్చి 11, 12వ తరగతులను కూడా పాఠశాల విద్యలో భాగంగా కొనసాగించే దిశగా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా విద్యా శాఖలో అవసరమైన మార్పులు, విధివిధానాలను సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
పాఠశాల విద్యలోనే 11, 12వ తరగతులు
ప్రస్తుతం పదో తరగతి పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థులు జూనియర్ కళాశాలల్లో చేరి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తే 11, 12వ తరగతులను కూడా పాఠశాల విద్యలో భాగంగా నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే విద్యార్థులు ఒకే విద్యా వ్యవస్థలో ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రత్యేకంగా కొనసాగుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చే ప్రతిపాదన కూడా ఈ సంస్కరణల్లో కీలకంగా ఉంది. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన పరిపాలనా మార్పులు, అమలు విధానంపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. దేశంలోని 18 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే 12వ తరగతి వరకు పాఠశాల విద్యా విధానం అమల్లో ఉందని సీఎం ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.
12వ తరగతిలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం
కొత్త విద్యా విధానంలో కేవలం పుస్తక పరిజ్ఞానానికే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థుల్లో ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను పెంపొందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా 12వ తరగతి స్థాయి నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఉన్నత విద్యకు వెళ్లే విద్యార్థులతో పాటు ఉద్యోగాలు, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను అన్వేషించే వారికి ఉపయోగపడేలా పాఠ్యప్రణాళికను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పులు చేపట్టనున్నారు. విద్యార్థులకు చిన్న వయసు నుంచే భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగిన పరిజ్ఞానం అందేలా విద్యా విధానాన్ని ఆధునీకరించాలని సీఎం అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతమే లక్ష్యం
ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు పోటీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం పాఠశాలల్లో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, బోధనా వసతులు మెరుగుపరచాల్సి ఉంటుంది. డిజిటల్ విద్య, ప్రయోగశాలలు, గ్రంథాలయాలు వంటి సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం కూడా కీలకం కానుంది. నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ప్రతి దశలోనూ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన అందించాలని సీఎం సూచించారు. ముఖ్యంగా పదో తరగతి తర్వాత చదువును కొనసాగించలేక మధ్యలోనే ఆపేస్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్యను తగ్గించేందుకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా బాలికలకు చదువు కొనసాగించేందుకు మరింత అనుకూలమైన పరిస్థితులు కల్పించడం కూడా ఈ మార్పుల లక్ష్యాల్లో ఒకటి.
లెక్చరర్ల ఉద్యోగ భద్రతకు హామీ..
10+2 విధానం అమలులోకి వస్తే ఇంటర్మీడియట్ విద్యాసంస్థల నిర్వహణ, అధ్యాపకుల సేవా నిబంధనలు, సిబ్బంది సర్దుబాటు వంటి అంశాల్లో మార్పులు రావచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో జూనియర్ కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న లెక్చరర్లు, బోధనేతర సిబ్బందికి పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, ఇతర ఉద్యోగ సంబంధిత అంశాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు పాఠశాలల్లో 11, 12వ తరగతుల నిర్వహణకు అదనపు తరగతి గదులు, బోధనా సిబ్బంది, ప్రయోగశాలలు వంటి వసతులు కల్పించాల్సి ఉంటుంది. పాఠశాలల స్థాయిలో పరిపాలనా బాధ్యతలను ఎలా విభజించాలనే అంశంపైనా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఏ ఒక్క విద్యార్థికీ నష్టం కలగకుండా సంస్కరణలు అమలు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని సీఎం తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు కే. కేశవరావు, సుదర్శన్రెడ్డి, ఎంపీ వేం నరేందర్రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.