రైళ్ల పైకప్పులపై గుండ్రటి మూతలు ఎందుకు ఉంటాయి.? వాటి ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా?
Indian Railways: రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు బోగీల పైకప్పుపై అక్కడక్కడా గుండ్రటి ఆకారంలో ఉండే మూతలను మీరు గమనించే ఉంటారు. అసలు వాటిని ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు? వాటి వల్ల ప్రయాణికులకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
రైళ్ల పైకప్పులపై ఈ గుండ్రటి మూతలు ఎందుకు ఉంటాయి?
రైలు బోగీల పైకప్పుపై కనిపించే గుండ్రటి మూతలను రూఫ్ వెంటిలేటర్లు అంటారు. బోగీల్లో గాలి బయటకు వెళ్లేందుకు వీటిని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. ముఖ్యంగా పాత తరహా రైలు బోగీల్లో వీటిని ఎక్కువగా చూడవచ్చు. రైళ్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు బోగీల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరగడంతో పాటు గాలి ఉక్కిరిబిక్కిరిగా అనిపించవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బోగీలోని వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. తద్వారా లోపల గాలి ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
బోగీల్లో వేడి గాలి ఎందుకు పేరుకుపోతుంది?
ఒక రైలు బోగీలో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉన్నప్పుడు వారి శరీరాల నుంచి వేడి వెలువడుతుంది. అంతేకాకుండా కిటికీల నుంచి వచ్చే సూర్యరశ్మి, బయట వాతావరణంలోని వేడి కూడా బోగీ ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాయి. దీంతో లోపల గాలి వేడిగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా కిటికీలు మూసి ఉన్నప్పుడు లేదా గాలి ప్రసరణ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో వేడి గాలిని బయటకు పంపించడానికి వెంటిలేటర్లు ఉపయోగపడతాయి.
రూఫ్ వెంటిలేటర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
దీని వెనుక సాధారణ భౌతిక శాస్త్ర సూత్రం ఉంది. సాధారణంగా వేడెక్కిన గాలి చల్లని గాలి కంటే తక్కువ సాంద్రతతో ఉండటంతో పైకి వెళ్తుంది. దీనినే సహజ ఉష్ణప్రసరణ (Natural Convection) అంటారు. బోగీలో వేడెక్కిన గాలి పైకప్పు వైపు చేరుతుంది. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన వెంటిలేటర్ల ద్వారా బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో కిటికీలు, ఇతర గాలి ప్రవేశ మార్గాల నుంచి బయట గాలి లోపలికి వస్తుంది. ఇలా గాలి మార్పిడి జరగడం వల్ల బోగీలో వేడి గాలి పేరుకుపోవడం కొంతవరకు తగ్గుతుంది.
కిటికీలు ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా వెంటిలేటర్లు ఎందుకు?
చాలామందికి వచ్చే సందేహం ఇదే. బోగీల్లో కిటికీలు ఉన్నప్పుడు మళ్లీ పైకప్పుపై ప్రత్యేకంగా రంధ్రాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాలి? కిటికీల ద్వారా గాలి లోపలికి రావడంతో పాటు బయటకు కూడా వెళ్లవచ్చు. అయితే వేడిగాలి సహజంగా పైకి చేరుతుంది కాబట్టి పైకప్పు దగ్గర గాలి బయటకు వెళ్లే మార్గం ఉండటం ప్రయోజనకరం. కిటికీలు, వెంటిలేటర్లు కలిసి పనిచేసినప్పుడు బోగీలో గాలి ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. అందుకే వీటిని రైలు బోగీల రూపకల్పనలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా పరిగణిస్తారు.
ప్రయాణికులకు వీటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
రూఫ్ వెంటిలేటర్ల వల్ల బోగీల్లో వేడిగాలి బయటకు వెళ్లేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది. దీంతో గాలి నిలిచిపోవడం, ఉక్కపోత వంటి సమస్యలు కొంతవరకు తగ్గుతాయి. ప్రయాణికులకు కొంతవరకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే సాధారణ బోగీల్లో ఇవి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. అయితే ఇవి ఎయిర్ కండిషనర్లలా పనిచేయవు. బోగీని చల్లబరచడం వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం కాదు. సహజంగా గాలి మార్పిడి జరిగేలా చూడటమే వీటి ముఖ్యమైన పని. రైలు పైకప్పుపై కనిపించే చిన్న గుండ్రటి మూతల వెనుక ఇంతటి సాంకేతిక ప్రయోజనం ఉందన్నమాట.