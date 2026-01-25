Padma Awards 2026 : తెలంగాణకు 7, ఏపీకి 4 పద్మ అవార్డులు.. ఆ 11 మంది ఎవరంటే?
Padma Awards : 2026 పద్మ పురస్కారాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన 11 మందికి పద్మశ్రీ దక్కింది. రాజేంద్ర ప్రసాద్, మురళీ మోహన్ సహా కళలు, వైద్యం, సైన్స్ రంగాల్లో నిపుణులకు ఈ గౌరవం లభించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శాస్త్రవేత్తలు, డాక్టర్లు, కళాకారులు.. తెలుగు నేల నుంచి పద్మశ్రీ విజేతలు వీరే
భారత ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్ఠాత్మక పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. ఈ జాబితాలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు చెందిన ప్రముఖులు సత్తా చాటారు. వివిధ రంగాలలో విశేష సేవలందించిన మొత్తం 11 మంది తెలుగు వారిని పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. ఇందులో తెలంగాణ నుండి ఏడుగురు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నలుగురు ఉన్నారు.
కళలు, సాహిత్యం, వైద్యం, సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వంటి విభిన్న రంగాలలో తెలుగు వారు చేసిన కృషికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ గుర్తింపునిచ్చింది. ముఖ్యంగా సినీ రంగం నుండి సీనియర్ నటులు రాజేంద్ర ప్రసాద్, మురళీ మోహన్, ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్యకారిణి దీపికా రెడ్డి వంటి వారు ఈ జాబితాలో ఉండటం విశేషం.
Padma Awards 2026 : వెండితెర వెలుగులకు, శాస్త్రీయ కళలకు గుర్తింపు
ఈసారి పద్మ జాబితాలో కళారంగానికి పెద్దపీట వేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రముఖ నటుడు గద్దె బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ (రాజేంద్ర ప్రసాద్) ఎంపికయ్యారు. దాదాపు 50 ఏళ్ళ సినీ ప్రస్థానంలో నటకిరీటిగా పేరుగాంచిన ఆయన, కామెడీ, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేశారు. లేడీస్ టైలర్, ఆ ఒక్కటి అడక్కు, మిస్టర్ పెళ్ళాం వంటి చిత్రాలు ఆయన నటనా ప్రతిభకు నిదర్శనం.
అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరో సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత మాగంటి మురళీ మోహన్ కూడా పద్మశ్రీకి ఎంపికయ్యారు. జయభేరి ఆర్ట్స్ ద్వారా నిర్మాతగా, 350కి పైగా చిత్రాల్లో నటుడిగా ఆయన రాణించారు. రాజమండ్రి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రజాసేవలోనూ, వ్యాపార రంగంలోనూ ఆయనకు మంచి గుర్తింపు ఉంది.
ఇక తెలంగాణ నుండి ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్యకారిణి శ్రీమతి దీపికా రెడ్డి పద్మశ్రీ అందుకోనున్నారు. దివంగత వెంపటి చిన సత్యం శిష్యురాలైన ఆమె, హైదరాబాద్లో దీపాంజలి డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించారు. భారతీయ సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేయడంలో ఆమె కృషి అమోఘం. సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత అయిన దీపికా రెడ్డి, సాంస్కృతిక రాయబారిగా అనేక దేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
ఆధ్యాత్మిక సంగీతంలో చెరగని ముద్ర వేసిన గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ కు మరణానంతరం పద్మశ్రీ దక్కింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఆస్థాన విద్వాంసుడిగా ఆయన సేవలు అందించారు. అన్నమయ్య సంకీర్తనలకు స్వరకల్పన చేసి, సామాన్యులకు సైతం చేరువ చేసిన ఘనత ఆయనది. దాదాపు 600 సంకీర్తనలకు ఆయన స్వరాలు సమకూర్చారు.
తెలంగాణ శాస్త్రవేత్తల మేథోసంపదకు గౌరవం
సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో తెలంగాణకు చెందిన ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు పద్మశ్రీ వరించడం గర్వకారణం.
చంద్రమౌళి గడ్డమనుగు: డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (DRDO)లో విశిష్ట శాస్త్రవేత్తగా పనిచేసిన ఈయన, ఆకాష్ క్షిపణి వ్యవస్థ (Akash Missile System) ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. 34 ఏళ్ళ పాటు స్వదేశీ క్షిపణి సాంకేతికత అభివృద్ధికి కృషి చేసి, భారతదేశ వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేశారు.
Shri Gaddamanugu Chandramouli Ji, an ex-DRDO scientist who spent 34 years building the #Akash SAM system, is now being honoured with the Padma Shri :)) pic.twitter.com/zMd6G0jfZr
— Agent Pink (@yedwise) January 25, 2026
డాక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజ్: హైదరాబాద్లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ (CCMB) సీనియర్ శాస్త్రవేత్త. జన్యుశాస్త్రం, మానవ పరిణామక్రమంపై ఆయన చేసిన పరిశోధనలు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని పొందాయి. భారతీయ జనాభా జన్యు మూలాలు, జన్యుపరమైన వ్యాధులపై ఆయన చేసిన అధ్యయనాలు ఎంతో కీలకమైనవి.
డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రమణియన్: హైదరాబాద్లోని నాన్ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ (NFTDC) మాజీ డైరెక్టర్. మెటీరియల్ సైన్స్ రంగంలో ఆయన నిపుణులు. అంతరిక్షం, రక్షణ వంటి వ్యూహాత్మక రంగాలకు అవసరమైన అధునాతన మెటీరియల్స్, ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీలపై ఆయన విశేష కృషి చేశారు.
Padma Awards 2026 : వైద్య రంగానికి దక్కిన పురస్కారాలు
తెలంగాణ నుండి ఇద్దరు ప్రముఖ వైద్యులకు పద్మశ్రీ లభించింది.
డాక్టర్ గూడూరు వెంకట రావు (Dr. G.V. Rao): ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, హైదరాబాద్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ (AIG)లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్. లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ, ఎండోస్కోపిక్ ప్రక్రియలలో భారతదేశంలోనే ఆయన అగ్రగామిగా గుర్తింపు పొందారు.
డాక్టర్ పాలకొండ విజయ్ ఆనంద్ రెడ్డి: ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్, హైదరాబాద్లోని అపోలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్. రేడియేషన్ ఆంకాలజీలో ఆయనకు విశేష అనుభవం ఉంది. దశాబ్దాలుగా క్యాన్సర్ చికిత్స, అవగాహన, రోగుల సంరక్షణలో ఆయన ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు.
Padma Awards 2026 : సాహిత్యం, గ్రామీణ సహకార రంగాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రొఫెసర్ వెంపటి కుటుంబ శాస్త్రి సాహిత్యం, విద్యా విభాగంలో ఎంపికయ్యారు. సంస్కృత పండితుడైన ఆయన, న్యూఢిల్లీలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత సంస్థాన్ మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. సంస్కృత భాష, సాహిత్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడంలో ఆయన కృషి చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సంస్కృత స్టడీస్ అధ్యక్షుడిగా కూడా వ్యవహరించారు.
తెలంగాణ నుండి రామారెడ్డి మామిడి కి మరణానంతరం పద్మశ్రీ ప్రకటించారు. సహకార రంగంలో ఆయన ఒక విజనరీ లీడర్. కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ (CDF) స్థాపకుడైన ఆయన, ముల్కనూర్ మోడల్ ద్వారా గ్రామీణ వర్గాలను, ముఖ్యంగా పాడి పరిశ్రమ ద్వారా ఆర్థికంగా బలోపేతం చేశారు. ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా సహకార సంఘాలు ఎలా విజయవంతంగా నడవచ్చో ఆయన నిరూపించారు.
పశుపోషణ, పాడిరంగంలో చేసిన విశేష కృషికి గాను తెలంగాణకు చెందిన మామిడి రామారెడ్డికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రకటించింది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలకమైన పాడి పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.#PadmaAwards2026#PeoplesPadma#Telanganapic.twitter.com/JgGAlNQ39P
— PIB in Telangana 🇮🇳 (@PIBHyderabad) January 25, 2026
Padma Awards 2026 : పద్మ పురస్కారాల ప్రత్యేకత
ఈసారి ఎంపికలో వైవిధ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు వెండితెరపై నవ్వులు పూయించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ వంటి వారు ఉంటే, మరోవైపు దేశ రక్షణ కోసం క్షిపణులను తయారు చేసిన చంద్రమౌళి వంటి శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. అన్నమయ్య పాటను జనంలోకి తీసుకెళ్లిన గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్, గ్రామీణ సహకార వ్యవస్థకు ఊపిరి పోసిన రామారెడ్డి మామిడి వంటి వారిని మరణానంతరం గుర్తించడం వారి సేవలకు దక్కిన నిజమైన నివాళి.
తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి మొత్తం 11 మంది పద్మశ్రీ అందుకోనుండటం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణం. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ అవార్డులను రాష్ట్రపతి భవన్ లో ప్రదానం చేయనున్నారు.