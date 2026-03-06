Breezer: నో స్టాక్.. తెలంగాణ బ్రీజర్లు ఎందుకు దొరకడం లేదో తెలుసా.?
Breezer: విస్కీ, బీర్లతో పాటు చాలా మంది బ్రీజర్లను కూడా తాగుతుంటారు. ఆల్కహాల్ పర్సెంటేజ్ తక్కువగా ఉండే ఈ డ్రింక్కు మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. అయితే తాజాగా తెలంగాణలోని వైన్సుల్లో బ్రీజర్లు నో స్టాక్ ఉంటున్నాయి. దీనికి అసలు కారణం ఏంటంటే.?
తెలంగాణలో బ్రీజర్ల కొరత
తెలంగాణలో చాలా వైన్ షాపులు, ప్రీమియం లిక్కర్ అవుట్లెట్లలో బ్రీజర్ బాటిళ్లు కనిపించడం లేదు. ఒకప్పుడు ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యే ఈ డ్రింక్ ఇప్పుడు స్టాక్ లేకపోవడం వల్ల షెల్ఫ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. తయారీ సంస్థలు, ఎక్సైజ్ శాఖ మధ్య చెల్లింపుల వివాదం కారణంగా సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీనివల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొరత మరింత తీవ్రంగా మారింది.
మార్కెట్కు చేరుతున్న స్టాక్ కేవలం 7% మాత్రమే
సాధారణంగా మార్కెట్కు వచ్చే స్టాక్తో పోలిస్తే ఇప్పుడు కేవలం 7 శాతం మాత్రమే అందుతోంది. గణాంకాలు పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూపిస్తున్నాయి. జనవరిలో కేవలం 1,370 కేసులు మాత్రమే సరఫరా అయ్యాయి. గత నెలలో 26,432 కేసులు రాగా.. 2025 డిసెంబర్లో అయితే దాదాపు 1.75 లక్షల కేసులు సరఫరా అయ్యాయి. ఈ సంఖ్యలు చూస్తే సరఫరా ఎంత వేగంగా పడిపోయిందో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
ఇంతకీ ఏంటీ బ్రీజర్లు.?
బ్రీజర్ అనేది RTD లిక్కర్. ఇది ముందే తయారు చేసిన కాక్టెయిల్ లాంటిది. ఫ్రూట్ జ్యూస్, స్వీటెనర్లు, కార్బొనేటెడ్ వాటర్ కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇందులో ఆల్కహాల్ శాతం సాధారణంగా 4.8% నుంచి 5% ABV మధ్య ఉంటుంది. అందుకే బీర్ లాంటి లైట్ పానీయంగా చాలామంది దీన్ని ఇష్టపడతారు. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
తెలంగాణలో భారీగా పెరిగిన RTD మార్కెట్
గత పదేళ్లలో తెలంగాణలో RTD పానీయాల మార్కెట్ వేగంగా పెరిగింది. మొదట ఇది సుమారు రూ. 100 కోట్ల మార్కెట్ మాత్రమే. తర్వాత నగర జీవనశైలి మార్పులు, ఆదాయం పెరగడం, తేలికైన ఆల్కహాల్ పానీయాలపై ఆసక్తి పెరగడం వల్ల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఇప్పుడు సంవత్సరానికి దాదాపు 10 లక్షల కేసుల వినియోగంతో పెద్ద మార్కెట్గా మారింది.
చెల్లింపులు పెండింగ్… తయారీ అనుమతుల సమస్య
ప్రస్తుతం సమస్యకు ప్రధాన కారణం చెల్లింపుల వివాదం. ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన బకాయిల సమస్య కారణంగా కొన్ని పెద్ద కంపెనీలు సరఫరా నిలిపేశాయి. అలాగే చాలా స్థానిక డిస్టిలరీలకు ఇంకా ఉత్పత్తి అనుమతులు రాలేదు. ప్రస్తుతం కొన్ని బ్రాండ్లు మాత్రమే సరఫరా చేయగల స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల సరఫరా గొలుసు పూర్తిగా ఆగిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రభుత్వం పెండింగ్ చెల్లింపులు త్వరలో క్లియర్ చేస్తే సరఫరా మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అప్పటివరకు బ్రీజర్ లవర్స్ తమకు ఇష్టమైన ఈ పానీయం కోసం వేచి చూడాల్సిందే. అయితే బీజర్లు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావాలంటే కనీసం 3 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.