Neem Trees: ఉగాది పూట వేప పువ్వు దొరకని పరిస్థితి.. ఇంతకి వేప చెట్లు ఎందుకు ఎండి పోతున్నాయి.?
Neem Trees: వేపచెట్టు మన జీవితంలో ఓ భాగమని తెలిసిందే. అంతెందుకు ఉగాది రోజు చేసుకునే పచ్చడిలో కూడా వేప పువ్వు వేస్తుంటాం. అయితే ఈసారి వేప చెట్లను చూస్తే పువ్వ కాదు కదా ఆకులు కూడా ఎండిపోయిన పరిస్థితి కనిపించింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే.
వేపచెట్టు ప్రాముఖ్యత
వేపచెట్టు ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం. దీని ఆకులు, పూలు, గింజలు అన్నీ ఔషధ గుణాలతో నిండి ఉంటాయి. ఇంటి దగ్గర వేపచెట్టు ఉంటే ఆరోగ్య రక్షణ కూడా ఉన్నట్టే అని పెద్దలు చెబుతారు. ముఖ్యంగా ఉగాది పండుగలో వేపపూవు ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈసారి చాలా ప్రాంతాల్లో వేపపూవు దొరకడం కష్టంగా మారింది.
ఆకస్మికంగా ఎండిపోతున్న వేపచెట్లు
ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేపచెట్లు పెద్ద ఎత్తున ఎండిపోతున్నాయి. పచ్చగా ఉండాల్సిన చెట్లు గోధుమ రంగులోకి మారి కొమ్మలు ఎండిపోతున్నాయి. అడవులు, గ్రామాలు, పట్టణాలు ఎక్కడ చూసినా ఇదే దృశ్యం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వసంతకాలంలో చిగురించాల్సిన సమయంలో ఇలా ఎండిపోవడం రైతులను, ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
అసలు కారణం ఏంటి?
నిపుణుల ప్రకారం ఇది వైరస్ కాదు. “డైబ్యాక్” అనే శిలీంద్ర వ్యాధి కారణంగా ఈ సమస్య వస్తోంది. ఈ వ్యాధి మొదట చెట్టు చివరి చిగురు కొమ్మలపై దాడి చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి క్రమంగా కొమ్మలు, కాండం వరకు వ్యాపిస్తుంది. ఈ శిలీంద్రం గాలి ద్వారా ఒక చెట్టు నుంచి మరో చెట్టుకు సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. ఒకసారి చెట్టులోకి ప్రవేశిస్తే నీరు, పోషకాలు సరైన విధంగా చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీంతో చెట్టు కొమ్మలు ఒక్కొక్కటిగా ఎండిపోతాయి.
వ్యాధి ఎలా వ్యాపిస్తోంది?
ఈ శిలీంద్రం గాలి ద్వారా చాలా వేగంగా పాకుతుంది. గాలిలో ఎగిరే సూక్ష్మ బీజాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్న చెట్లపై పడతాయి. అక్కడ కూడా ఇదే వ్యాధి మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా వేడి, తేమ ఉన్న వాతావరణంలో ఇది ఇంకా వేగంగా విస్తరిస్తుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి దక్షిణ రాష్ట్రాల వరకు ఈ వ్యాధి క్రమంగా వ్యాపించింది.
నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు
వేపచెట్లను పూర్తిగా కాపాడలేమని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చెట్లను రక్షించవచ్చు. వ్యాధి సోకిన కొమ్మలను వెంటనే కత్తిరించి దహనం చేయాలి. కార్బండిజమ్, మాంకోజెబ్ వంటి శిలీంద్రనాశక మందులు పిచికారీ చేయాలి. ఎక్సాకొనజోల్ వంటి మందులు కూడా ఉపయోగపడతాయి. చెట్టు మొత్తం తడిచేలా స్ప్రే చేయడం ముఖ్యం. వేపచెట్టు సహజంగా బలమైన రోగనిరోధక శక్తి కలిగి ఉంటుంది. సరైన సమయంలో చికిత్స చేస్తే మళ్లీ కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
వేపచెట్లను కాపాడటం మన బాధ్యత
వేపచెట్టు మన ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి ఎంతో అవసరం. గాలి శుద్ధి చేయడం నుంచి అనేక ఔషధ ప్రయోజనాల వరకు దీని ఉపయోగం అమోఘం. అందుకే ఈ సమస్యను చిన్నచూపు చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రైతులు, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రజలు కలిసి పనిచేస్తే ఈ వృక్ష సంపదను కాపాడగలం