KCRకి ఇష్టమైన కూర ఏంటి.? షాపింగ్ ఎక్కడ చేస్తారో తెలుసా.? 50 ఏళ్ల నుంచి అక్కడే
KCR: తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తిగా, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఎనలేని కీర్తిని గడించారు కేసీఆర్. కేవలం రాజకీయం తప్ప మరోటి తెలియదని చెప్పే కేసీఆర్ ఆసక్తులు, ఆయనకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
రాజకీయాలను ‘టాస్క్’గా చూసే నాయకత్వం
తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ రాజకీయాలను ఓ బాధ్యతగా, ఓ టాస్క్లా చూస్తారని ఆయన మాటల్లోనే పలుమార్లు వెల్లడైంది. ఈ దృక్పథమే ఆయనను దేశ రాజకీయాల్లో ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. నిరంతర అధ్యయనం, అంశాలపై లోతైన అవగాహన, పరిస్థితిని తక్షణమే అంచనా వేసే సామర్థ్యం ఆయన రాజకీయ శైలికి పునాది. అదే సమయంలో ఆయన ప్రసంగాలు శ్రోతల్ని ఆకట్టుకుంటాయి. ఉత్తేజం కలిగిస్తాయి. ఆలోచన రేకెత్తిస్తాయి. అవసరమైతే ఆవేశం కూడా రగిలిస్తాయి. ఎప్పుడు ఏ అంశాన్ని ఎంత లోతుగా మాట్లాడాలో స్పష్టత ఉన్న నాయకుడిగా కేసీఆర్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ప్రసంగానికి ముందు ప్రత్యేకంగా సిద్ధమయ్యే అలవాటు పెద్దగా లేకపోయినా, మాట్లాడే ప్రతి మాటకు విలువ ఉండాలన్న నమ్మకం మాత్రం ఆయనలో బలంగా కనిపిస్తుంది.
వ్యవసాయం పట్ల ప్రత్యేక మక్కువ
రాజకీయాలతో బిజీగా ఉండే కేసీఆర్కు వ్యవసాయం అంటే ప్రత్యేక ఆసక్తి. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కొత్త ప్రయోగాలు చేయడం ఆయనకు ఇష్టం. గతంలో క్యాప్సికం, ఆలూ, అల్లం వంటి పంటలపై ప్రయోగాలు చేశారు. వాణిజ్య పంటల సాగుపై దృష్టి పెట్టే వ్యక్తిగా కూడా ఆయనకు పేరు ఉంది. వ్యవసాయాన్ని కేవలం ఉపాధిగా కాకుండా గౌరవప్రదమైన రంగంగా చూడాలన్న ఆలోచన ఆయనలో ఎప్పుడూ కనిపిస్తుంది. కారు డ్రైవింగ్ కూడా ఆయనకు ఇష్టమైన వ్యాపకాల్లో ఒకటి. ఎర్రవల్లిలోని ఆయన వ్యవసాయం క్షేత్రంలో పెద్ద ఎత్తున పంటలు పండిస్తుంటారు.
వ్యక్తిగత జీవితం, ఇష్టాలు
సీరియస్ రాజకీయ నాయకుడిగా కనిపించే కేసీఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం చాలా సింపుల్. సతీమణి శోభమ్మకు అప్పుడప్పుడు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం ఆయనకు అలవాటు. ఇక జేమ్స్బాండ్ సిరీస్, షోలే, సాగరసంగమం, స్వాతిముత్యం వంటి సినిమాలు ఆయనకు ఇష్టమైనవి. అమితాబ్బచ్చన్, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ పాత సినిమాలు చూడటం ఆయనకు ఇష్టం. నాటుకోడి, టమాట పప్పు, రోటి పచ్చడి, పచ్చిపులుసు లాంటి సంప్రదాయ వంటకాలు ఇష్టపడతారు. భోజనంలో మితాహారం పాటిస్తారు. తెలుపు, మెరూన్ రంగులంటే ప్రత్యేక అభిమానం.
50 ఏళ్లుగా అక్కడే
‘ఓల్గా నుంచి గంగకు’ అనే పుస్తకం ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం. అబిడ్స్ మెట్రో ఫుట్వేర్, హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ దగ్గర ఉన్న శ్రీ సాయి ఖాదీ వస్త్రాలయం ఆయనకు నచ్చిన షాపింగ్ కేంద్రాలు. దాదాపు 50 ఏళ్లుగా అక్కడే దుస్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నానని కేసీఆర్ స్వయంగా చెప్పారు. ఇక కేసీఆర్ ఎప్పుడూ తెలుపు రంగు దుస్తులను మాత్రమే ధరిస్తుంటారు.
కేసీఆర్కు అత్యంత ఇష్టమైన కర్రీ ఇదే
భోజన ప్రియుడిగా కేసీఆర్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. చూసేందుకు సన్నగా కనిపించినా, అతిథులకు విందు పెట్టడంలో ఆయనది పెద్ద మనసు. అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనే కాదు, ప్రస్తుతం కూడా ఫామ్హౌజ్కు వచ్చే అతిథులతో కలిసి భోజనం చేయడం ఆయనకు అలవాటు. శాఖాహారం, మాంసాహారం రెండింటిలోనూ రకరకాల వంటకాలు వండిస్తుంటారు. అయితే భోజనంలో మాంసాహారం లేకపోతే ముద్ద దిగదన్న విషయం సన్నిహితులు అంటుంటారు. నాటుకోడి కూర, మేక మాంసం, బోటి, చేపలు తరచూ ఆయన భోజనంలో ఉంటాయి.
అయితే వీటన్నింటిలోకీ కేసీఆర్కు అత్యంత ఇష్టమైన కర్రీ తలకాయ కూర. తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలలో ఇది ఒకటి. ఈ వంటకం కేసీఆర్కు ఎంతో ఇష్టమని ఆయన సన్నిహితులు పలుమార్లు వెల్లడించారు. కేసీఆర్ స్వయంగా కూడా ఈ విషయాన్ని వివిధ సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు.