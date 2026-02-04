- Home
- Feature
- Interesting facts: బార్డర్లో ఫెన్షింగ్కు ఇలా ఖాళీ సీసాలు ఎందుకు వేలాడదీస్తారో తెలుసా.?
Interesting facts: బార్డర్లో ఫెన్షింగ్కు ఇలా ఖాళీ సీసాలు ఎందుకు వేలాడదీస్తారో తెలుసా.?
Interesting facts: దేశ సరిహద్దుల్లో చాలా చోట్ల ఏర్పాటు చేసే కంచెలపై గాజు ఖాళీ సీసాలు వేలాడుతుంటాయని తెలిసిందే. ఇలా సీసాలను ఎందుకు వేలాడదీస్తారు.? దీని ఉపయోగం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హైటెక్ పరికరాలు లేని ప్రాంతాల్లో
భారత సరిహద్దులు చాలా పొడవుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. అనేక ప్రాంతాలు అడవులు, కొండలు, దూర గ్రామాల మధ్యగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ప్రతి చోట కెమెరాలు, సెన్సర్లు ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదు. ఈ పరిస్థితుల్లో భద్రతా బలగాలు సంవత్సరాలుగా ఒక సులభమైన పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. అదే కంచెలపై గాజు సీసాలు వేలాడదీయడం.
శబ్దంతో హెచ్చరిక ఇచ్చే వ్యవస్థ
ఎవరైనా వ్యక్తి, అక్రమంగా సరిహద్దు దాటే ప్రయత్నం చేసినా లేదా జంతువులు కంచెను తాకినా, వేలాడుతున్న సీసాలు ఒకదానికొకటి తాకుతాయి. అప్పుడు గాజు సీసాల నుంచి వచ్చే శబ్దం చాలా దూరం వరకూ వినిపిస్తుంది. రాత్రి నిశ్శబ్దంలో ఈ శబ్దం సరిహద్దులో విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికులను వెంటనే అలర్ట్ చేస్తుంది.
విద్యుత్ అవసరం లేని భద్రతా మార్గం
సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా ఎప్పుడూ ఉండదు. వర్షాలు, మంచు పడే కాలంలో హైటెక్ పరికరాలు పనిచేయకపోవచ్చు. గాజు సీసాలకు మాత్రం విద్యుత్, బ్యాటరీ లేదా నెట్వర్క్ అవసరం లేదు. అవి ఎప్పుడూ, అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పని చేస్తాయి. అందుకే వీటిని నమ్మకమైన బ్యాకప్ భద్రతా మార్గంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ భద్రత
గాజు ఖాళీ సీసాలు సులభంగా లభిస్తాయి. వీటిని అమర్చడానికి పెద్ద ఖర్చు అవసరం లేదు. ఖరీదైన సెన్సర్లు, థర్మల్ కెమెరాలతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన విధానం. తక్కువ వ్యయంతో సరిహద్దు భద్రతకు సహాయపడటం వల్ల ఈ విధానం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.
పాత కాలం నుంచి వస్తున్న విధానం
ఈ పద్ధతి కొత్తది కాదు. పాతకాలం నుంచి గ్రామాల్లో, పొలాల్లో, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి శబ్ద హెచ్చరిక విధానాలను ఉపయోగించారు. ఆధునిక సాంకేతికత ఉన్న ఈ కాలంలో కూడా, అనుభవం నుంచి వచ్చిన ఈ సరళమైన ఆలోచన ఇప్పటికీ అత్యంత నమ్మకంగా పనిచేస్తోంది. సాదాసీదా పరిష్కారాలు కొన్నిసార్లు అత్యుత్తమ భద్రతను అందిస్తాయనడానికి ఇదే రుజువు.