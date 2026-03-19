IMD Rain Alert: వచ్చే రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
IMD Rain Alert: మొన్నటి వరకు ఎండలతో ఇబ్బంది పడ్డ తెలుగు ప్రజలకు భారీ ఊరట లభించింది. అటు ఏపీతో పాటు ఇటు తెలంగాణలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కాగా వచ్చే రెండు రోజులూ వర్షాలకు కొనసాగుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తెలంగాణలో వడగండ్ల వానలు.. రెండు రోజుల పాటు అలర్ట్
తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఎండల తీవ్రతతో అలసిపోయిన ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తున్నా, మరోవైపు అకాల వర్షాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ తాజా అంచనాల ప్రకారం రాబోయే రెండు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు, వడగండ్ల వానలు పడే అవకాశం ఉంది.
ఎండల నుంచి ఉపశమనం.. కానీ
గత కొద్దిరోజులుగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశం, చల్లబడుతున్న వాతావరణం కొంత ఊరటనిస్తోంది. అయితే ఈ మార్పులు రైతులకు మాత్రం పెద్ద సవాల్గా మారాయి. కోత దశలో ఉన్న పంటలు వర్షాల వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్
వాతావరణ శాఖ కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, జనగాం జిల్లాలకు ప్రత్యేకంగా ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో వడగండ్ల వాన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. అలాగే గంటకు 40–50 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం.. మూడు రోజులు వర్షాలు
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంపై ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీని కారణంగా ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గాలిలో తేమ పెరగడం, భూమి వేడెక్కడం కలిసి ఈ పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు 3 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు తగ్గే అవకాశముంది.
రైతులకు హెచ్చరికలు.. పంటలపై ప్రభావం
అకాల వర్షాలు వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పండ్ల తోటలు, కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పంటలను రక్షించే చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
ప్రజలకు కీలక సూచనలు
వాతావరణ శాఖ ప్రజలకు పలు జాగ్రత్తలు సూచించింది. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో బయట ఉండకూడదని సూచించారు. చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిలవకూడదుని, వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలని తెలిపారు. అలాగే వడగండ్ల వాన సమయంలో ఇళ్లలోనే ఉండాలి, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా సాయంత్రం చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా..
అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అరటి, మొక్కజొన్న, మామిడి పంటలకు భారీ నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం. పిడుగుపాటుతో కొన్ని ప్రాణనష్టాలు కూడా సంభవించాయి. మొత్తంగా చూస్తే, ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తున్నా, ఈ అకాల వర్షాలు ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితిని సృష్టించాయి. వచ్చే రెండు మూడు రోజులు అత్యంత కీలకం కావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.