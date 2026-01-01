- Home
Hyderabad: ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ట్రిపులార్తో హైదరాబాద్ నగర విస్తీర్ణం మరింత పెరగనుంది. దీంతో అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు, ట్రిపులార్ల మధ్య అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. లాజిస్టిక్ హబ్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
గ్రోత్ కారిడార్గా
అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు, ప్రాంతీయ వలయ రహదారి మధ్య ప్రాంతాన్ని ప్రభుత్వం భవిష్యత్ అభివృద్ధికి కేంద్రంగా ఎంచుకుంది. ఫోర్త్ సిటీ ఈ జోన్లోనే రూపుదిద్దుకోనుండటంతో మౌలిక వసతులపై దృష్టి పెరిగింది. నగర విస్తరణను ప్లాన్ చేసిన పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక గ్రోత్ కారిడార్గా అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది.
శాటిలైట్ టౌన్షిప్లు, లాజిస్టిక్ హబ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్
విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఈ కారిడార్లో శాటిలైట్ టౌన్షిప్ల ఏర్పాటు కీలకంగా మారింది. రవాణా రంగానికి అవసరమైన లాజిస్టిక్ హబ్లు కూడా ప్రధాన ప్రాజెక్టులుగా ప్రతిపాదించారు. హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో వీటి డిజైన్, అమలు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. గతంలో పటాన్చెరు పరిధిలోని లక్డారం, పటాన్చెరు ప్రాంతాల్లో లాజిస్టిక్ పార్కుల ప్రతిపాదనలు వచ్చినా అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పుడు కొత్త విజన్తో మళ్లీ ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతోంది.
లాజిస్టిక్ హబ్లలో రానున్న కీలక సదుపాయాలు
ఈ అభివృద్ధి ప్రాంతాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో లాజిస్టిక్ మౌలిక వసతులు ఏర్పాటుకానున్నాయి.
కంటెయినర్ డిపోలు
కంటెయినర్ స్టేషన్లు
ఫ్రీ వేర్హౌజింగ్ జోన్లు
ఫ్రైట్ విలేజ్లు
ఆధునిక గోదాములు
కోల్డ్ స్టోరేజీ యూనిట్లు
ఎయిర్ కార్గో కాంప్లెక్సులు
సరుకు ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్ యూనిట్లు
ఇవి అన్నీ ఒకే ప్రాంతంలో ఉండేలా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ట్రాఫిక్ తగ్గింపు, రవాణా విధానంలో కీలక మార్పులు
ప్రస్తుతం నగరంలో సరకు రవాణా వల్ల ట్రాఫిక్ భారం పెరుగుతోంది. దీనికి పరిష్కారంగా లోడింగ్, అన్లోడింగ్ కార్యకలాపాలను శివార్లకు తరలించాలనే ఆలోచనకు లాజిస్టిక్ హబ్లు బలంగా నిలుస్తున్నాయి. బాటసింగారం, మంగళపల్లి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే రెండు హబ్లు ఉన్నాయి. మహానగరం చుట్టూ కనీసం పది లాజిస్టిక్ హబ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హెచ్ఎండీఏ అడుగులు వేస్తోంది. బ్లూ గ్రీన్ మొబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ప్రజా రవాణా, సరుకు రవాణాకు ప్రత్యేక మార్గాలు సిద్ధం కానున్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్, భారీ ఉద్యోగ అవకాశాలు
ఈ ప్రాజెక్టుల ప్రభావంతో ఓఆర్ఆర్, ట్రిపులార్ల మధ్య ప్రాంతాల్లో భూముల విలువలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శాటిలైట్ టౌన్షిప్లు, వేర్హౌజ్ జోన్లు, ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్లు రావడంతో రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతుంది. నివాస ప్రాజెక్టులు, కమర్షియల్ స్పేస్కు మంచి మార్కెట్ ఏర్పడనుంది. ఉద్యోగాల పరంగా చూస్తే లాజిస్టిక్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్, వేర్హౌజింగ్, కోల్డ్ స్టోరేజీ, ప్యాకింగ్, ఐటీ సపోర్ట్, మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో వేల సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలతో పాటు పరోక్షంగా అనేక చిన్న వ్యాపారాలు ఎదిగే అవకాశం ఉంది.