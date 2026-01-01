Rat: ఎలుకలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా.? ఈ మొక్కలు పెంచితే.. ఇంట్లోకి అస్సలు రావు
Rat: పట్టణం, గ్రామం అనే తేడా లేకుండా ఎలుకలు, పందికొక్కులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ర్యాట్ మ్యాట్స్, బోనులతో ఎలుకలకు అడ్డుకట్ట వేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని రకాల మొక్కలతో కూడా ఎలుకలను తరిమికొట్టేచ్చని మీకు తెలుసా.?
ఎలుకలు–పందికొక్కుల బెడదకు సహజ పరిష్కారం
ఇళ్లలో, తోటల్లో ఎలుకలు పందికొక్కులు పెద్ద సమస్యగా మారుతున్నాయి. ఇవి ఆహార పదార్థాలను నాశనం చేయడమే కాకుండా బట్టలు, ఫర్నిచర్, వైర్లు కొరికేస్తాయి. రసాయన మందులు వాడితే చిన్న పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు ప్రకృతి ఇచ్చిన సురక్షిత పరిష్కారం కొన్ని ప్రత్యేకమైన మొక్కలు. వీటి నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన ఎలుకలను దూరంగా ఉంచుతుంది.
పుదీనా, వెల్లుల్లి: ఎలుకలకు అస్సలు నచ్చని వాసనలు
పుదీనా మొక్క నుంచి వచ్చే బలమైన వాసన ఎలుకలను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇంటి చుట్టూ, కిటికీల దగ్గర పుదీనా కుండీలు ఉంచితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. పుదీనా నూనెను దూదిపై వేసి ఎలుకలు తిరిగే చోట పెట్టినా అవి అక్కడినుంచి పారిపోతాయి.
వెల్లుల్లి మొక్కలో ఉండే సహజ సల్ఫర్ ఘాటు పందికొక్కులను దూరం చేస్తుంది. నేల కింద గుంతలు వేసుకునే జీవులు ఈ వాసన తట్టుకోలేక ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్తాయి.
లావెండర్, బంతి పూలతో తోటకు రక్షణ
లావెండర్ పువ్వుల సువాసన మనుషులకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కానీ అదే వాసన ఎలుకలకు అసహ్యంగా ఉంటుంది. తోటలో కొన్ని చోట్ల లావెండర్ మొక్కలు నాటితే ఎలుకల రాక తగ్గుతుంది.
బంతి పూల మొక్కలు అందంతో పాటు రక్షణనూ ఇస్తాయి. వీటి వేర్లు, ఆకుల నుంచి వచ్చే వాసన పందికొక్కులు దగ్గరికి రానివ్వదు. తోట అంచుల్లో ఈ మొక్కలు నాటితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
లెమన్ గ్రాస్: తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ప్రయోజనం
లెమన్ గ్రాస్లో ఉండే సిట్రోనెల్లా వాసన దోమలతో పాటు ఎలుకల్ని కూడా దూరం చేస్తుంది. ఈ మొక్కలు తక్కువ నీటితో సులభంగా పెరుగుతాయి. ఇంటి ప్రవేశద్వారం దగ్గర లేదా తోట చుట్టూ లెమన్ గ్రాస్ పెంచితే సహజ రక్షణ లభిస్తుంది.
మొక్కలతో పాటు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
మొక్కలు పెంచడం ఒక్కటే సరిపోదు. ఇంటి పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచాలి. చెత్త పేరుకుపోకుండా చూడాలి. ఆహార వ్యర్థాలను బయట వదలకూడదు. నిల్వ పెట్టే పదార్థాలను మూసివేయాలి. ఈ అలవాట్లు మొక్కల ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతాయి. సహజ పద్ధతులతో ఎలాంటి హాని లేకుండా ఎలుకల సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.