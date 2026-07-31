Hyderabad: ఇక చాలు.. రంగనాథ్ను వెంటనే తొలగించండి. హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Hyderabad: హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ వ్యవహారంపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. లోతుకుంటలోని వివాదాస్పద భూమికి సంబంధించిన కేసులో ఆయనను హైడ్రా కమిషనర్ పదవి నుంచి వీలైనంత త్వరగా బదిలీ చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆదేశించింది.
లోతుకుంట భూముల వివాదం ఏంటి?
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా లోతుకుంట గ్రామంలో ఉన్న సుమారు 40 ఎకరాల భూమిపై శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు, హైడ్రాకు మధ్య కొంతకాలంగా వివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ భూమి ప్రైవేటు ఆస్తిగా ఇప్పటికే సివిల్ కోర్టు, హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ స్పష్టం చేసినట్లు ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. అంతేకాదు, ఆ స్థలంలో జోక్యం చేసుకోబోమని హైడ్రా తరఫు న్యాయవాది గతంలో కోర్టుకు లిఖితపూర్వక హామీ ఇచ్చిన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది.
కోర్టు ఆదేశాల ఉల్లంఘనపై తీవ్ర అభ్యంతరం
కోర్టుకు ఇచ్చిన హామీ ఉన్నప్పటికీ అధికారులు, భారీ పోలీసు బలగాలు, యంత్రాలతో వివాదాస్పద స్థలంలోకి ప్రవేశించి తాత్కాలిక నిర్మాణాలను తొలగించడం న్యాయస్థానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. కోర్టు ఉత్తర్వులను తెలిసీ ఉల్లంఘించడం చట్టబద్ధ వ్యవస్థను బలహీనపరిచే చర్యగా అభివర్ణించింది. ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా చేపట్టిన కూల్చివేతలు సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన విధానాలకు కూడా విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది.
'వ్యక్తుల పాలన కాదు.. చట్ట పాలనే నడవాలి'
తీర్పులో హైకోర్టు పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. చట్టం కంటే ఎవరూ గొప్పవారు కారని స్పష్టం చేసిన న్యాయస్థానం, అధికార పదవిలో ఉన్నవారు కూడా న్యాయస్థానాల ఆదేశాలను తప్పనిసరిగా గౌరవించాలని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో వ్యక్తుల ఆధిపత్యం కాకుండా చట్ట పాలన కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని, లేదంటే ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరించింది. ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన టాటా మోహన్ రావు కేసు తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ, చట్టబద్ధ పాలన ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభమని గుర్తుచేసింది. అలాగే గ్రీకు పురాణాల్లోని 'హైడ్రా' అనే రాక్షస సర్పాన్ని ఉదాహరణగా ప్రస్తావిస్తూ, ఏ ప్రభుత్వ సంస్థ కూడా తాము చట్టానికి అతీతమని భావించరాదని వ్యాఖ్యానించింది.
రంగనాథ్ బదిలీతో పాటు కొత్త అధికారిని నియమించాలన్న ఆదేశం
హైడ్రా కమిషనర్ ఎ.వి. రంగనాథ్ కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడ్డారని తేల్చిన హైకోర్టు, ఆయన కొనసాగడం సముచితం కాదని అభిప్రాయపడింది. అందువల్ల ఆయనను తక్షణమే ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి, అర్హత కలిగిన మరో అధికారిని నియమించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే, కోర్టు ఒత్తిడి పెరిగిన తర్వాత సమర్పించే క్షమాపణ అఫిడవిట్లను ప్రతి సందర్భంలో అంగీకరించలేమని పేర్కొంది. ప్రభుత్వ అధికారులు కోర్టులకు ఇచ్చిన హామీలను తప్పకుండా అమలు చేయాలని, లేకపోతే చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.
ఈ తీర్పు ఎందుకు కీలకం?
ఈ తీర్పు కేవలం ఒక అధికారిపై తీసుకున్న చర్య మాత్రమే కాదు. ప్రభుత్వ సంస్థలు, అధికారులు న్యాయస్థానాల ఆదేశాలను ఎంత కచ్చితంగా పాటించాలనే అంశంపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకంగా నిలిచింది. చట్టపాలనకు భంగం కలిగించే చర్యలను న్యాయవ్యవస్థ ఏమాత్రం సహించదని తెలంగాణ హైకోర్టు మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ అధికార వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం, న్యాయస్థానాల పట్ల గౌరవం, ప్రజాస్వామ్య విలువల పరిరక్షణ ఎంత ముఖ్యమో ఈ తీర్పు మరోసారి గుర్తు చేసింది.